Actriţa americană Amy Adams, protagonista unor filme cu mare succes la public, precum ”Enchanted”, ”Doubt”, „Night at the Museum: Battle of the Smithsonian” sau ”Julie & Julia”, a confirmat venirea pe lume a primului său copil. Amy Adams şi logodnicul ei, Darren Legallo, nu au anunţat însă dacă îşi vor legaliza relaţia lor de şapte ani, de dragul viitorului moştenitor. Cei doi actori, care s-a logodit în 2008, s-au cunoscut la cursurile de actorie, în 2001 şi şi-au dat seama că sunt făcuţi unul pentru celălalt. ”Nu ştiu dacă voi avea o familie mare. Abia pot să mă descurc cu mine! Dar îmi doresc o familie”, declara actriţa în urmă cu ceva timp.

Amy Adams, în vârstă de 35 de ani, s-a bucurat în acest an de aprecierea criticilor pentru rolul lui Julie Powell din ”Julie and Julia”, unde joacă alături de Meryl Streep. Actriţa este creditată cu mari şanse pentru câştigarea premiului Oscar.