Cîntăreaţa britanică Amy Winehouse a lovit un fan care a încercat să o prindă de păr în timpul primului concert susţinut, sîmbătă, după o pauză de şapte luni, în cadrul Festivalului de Muzică de la Glastonbury, Marea Britanie. Potrivit purtătorului de cuvînt al cîntăreţei, aproape 75.000 de persoane au asistat, timp de o oră, la primul concert susţinut de Amy Winehouse după ce a fost diagnosticată cu emfizem pulmonar în stadiu incipient. “Pumnul pe care i l-a dat unui fan aflat în mulţime a fost o consecinţă a faptului că respectivul a încercat să o prindă de păr, iar ea a reacţionat”, a afirmat purtătorul de cuvînt. Cîntăreaţa le-a mulţumit fanilor pentru sprijinul acordat, în timp ce interpreta piese precum “Cupid”, “Rehab” şi “Tears Dry on Their Own”. Amy a interpretat ultimele două melodii în apropierea publicului, depăşind coloanele de securitate.

Amy Winehouse a fost spitalizată la începutul săptămînii trecute, la Londra, după ce i s-a făcut rău în locuinţa sa. Ulterior, artista a fost diagnosticată cu emfizem pulmonar în stadiu incipient, plămînii săi suferind din cauza abuzului de droguri şi tutun. În ultimul an, Amy Winehouse a constituit unul dintre subiectele preferate ale tabloidelor britanice, mai mult pentru scandalurile provocate decît pentru muzica sa. Cîntăreaţa cu o voce excepţională este cunoscută pentru problemele sale legate de consumul de droguri, alcool, tendinţa de automutilare, anorexie şi bulimie. Amy Winehouse a efectuat deja cîteva cure scurte de dezintoxicare, de doar cîteva zile: în august, septembrie şi noiembrie 2007 şi la începutul acestui an. La 24 de ani, Amy Winehouse este cîştigătoarea celor mai importante cinci distincţii la ediţia din 2008 a premiilor Grammy, pentru cea mai bună înregistrare şi cel mai bun cîntec – “Rehab” -, revelaţia anului, cea mai bună artistă pop solo şi cel mai bun album pop – “Back to Black”, cu care a devenit celebră la nivel internaţional. De asemenea, cîntăreaţa a primit trei premii Ivor Novello, care recompensează excelenţa în compoziţia muzicală.

Recitalul lui Amy Winehouse a fost urmat de concertul rapper-ului american Jay-Z, care a contrazis, printr-o prestaţie apreciată de public, criticile potrivit cărora un spectacol de hip-hop nu are ce căuta în programul Festivalului de la Glastonbury. Fanii au primit cu entuziasm melodii precum “99 Problems”, “Hard Knock Life” şi “Encore”. Printre artiştii care au mai susţinut concerte în cadrul celebrului festival britanic s-au numărat Duffy, Massive Atack, Crowded House, Manu Chao, The Raconteurs şi Shakin\' Stevens.