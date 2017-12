Amy Winehouse ar fi împlinit 28 de ani

Părinţii lui Amy Winehouse au acordat primul interviu de la moartea cântăreţei, în cadrul căruia au vorbit despre actele de caritate ale fiicei lor şi despre fundaţia deschisă în memoria ei. Mitch şi Janis Winehouse au fost invitaţi în emisiunea prezentată de Anderson Cooper şi i-au acordat acestuia un interviu emoţionant despre fiica lor. Mitch Winehouse a vorbit despre fundaţia pe care a înfiinţat-o după moartea fiicei sale. Tatăl cântăreţei a declarat că se afla la New York când a aflat că fiica lui a murit şi că, după ce a ieşit din starea de şoc, s-a gândit să înfiinţeze această fundaţie. În timpul interviului, Mitch Winehouse nu şi-a putut stăpâni lacrimile şi a fost consolat de fosta sa soţie, Janis. Tatăl cântăreţei a declarat că spiritul acesteia a fost prezent la înmormântarea sa, după ce un fluture negru s-a aşezat pe umărul prietenei fiicei sale, Kelly Osbourne. Mitch Winehouse este convins că acela a fost un semn din partea fiicei sale că este împăcată. Părinţii lui Amy Winehouse au mai declarat că fiica lor nu mai lua droguri de trei ani şi că principala sa problemă era abuzul de alcool.

Într-un alt interviu acordat de Mitch Winehouse lui Piers Morgan şi postului de televiziune CNN, acesta a declarat că îl invinovăţeşte pe fostul soţ al fiicei sale, Blake Fielder-Civil, de moartea acesteia. Mitch Winehouse afirmă că a încercat tot posibilul să o despartă de Blake Fielder-Civil, după ce şi-a dat seama că acesta era o influenţă proastă şi că a transformat-o pe Amy într-o dependentă de cocaină şi heroină. A fost mult mai mulţumit de relaţia fiicei sale cu regizorul Reg Traviss, cu care aceasta avea o relaţie destul de zbuciumată în momentul morţii sale.

Muzica lui Amy Winehouse va dăinui însă, în ciuda tuturor problemelor pe care aceasta le-a avut în scurta sa viaţă. Un duet înregistrat de cântăreaţa britanică cu Tony Bennett, în urmă cu câteva luni, va fi lansat astăzi, când aceasta ar fi împlinit 28 de ani. Tony Bennett a înregistrat piesa ”Body and Soul” cu Amy Winehouse în celebrele studiouri Abbey Road din Londra, pe 23 martie, şi a lăudat-o atunci pe cântăreaţa britanică, pentru calităţile ei interpretative care-i permiteau acesteia să cânte cu uşurinţă inclusiv piese de jazz. Cel puţin o parte din încasările ce vor fi obţinute din comercializarea piesei, care a fost lansată sub forma unui disc single, vor fi donate fundaţiei înfiinţate de Mitch Winehouse. Fundaţia, cu sediul în locuinţa din Londra a artistei, va fi inaugurată astăzi, în scopul de a-i ajuta pe adolescenţii ce suferă de dependenţa de diverse substanţe. MTV Networks, dar şi mai multe posturi de radio vor difuza videoclipul şi piesa ”Body and Soul”, azi. Piesa va apărea şi pe albumul lui Tony Bennett, un muzician în vârstă de 85 de ani, premiat cu Grammy şi considerat o legendă a muzicii jazz, printre ale cărui cântece de succes se numără ”I Left My Heart in San Francisco” sau ”Rags to Riches”. Albumul este intitulat ”Duets II” şi va fi lansat pe 20 septembrie.