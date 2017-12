Amy Winehouse, în “arest la domiciliu”

Amy Winehouse a mărturisit, într-un interviu pentru revista “Rolling Stone”, că a luat droguri în timp ce se trata pentru dependenţa de heroină, motiv pentru care şefii casei sale de discuri au pus-o în “arest la domiciliu”, informează mirror.co.uk. Aceasta este ultima dintr-o lungă serie de măsuri pe care anturajul lui Amy Winehouse le-a luat pentru ca artista britanică să scape de viciile sale şi să se întoarcă pe scena muzicală. Amy a recunoscut: “Nu am urmat niciodată un tratament de dezintoxicare, adică, nu l-am urmat nicodată cum trebuie. Sînt tînără, sînt îndrăgostită şi cîteodată fac pe nebuna. Dar niciodată nu mi-am spus: «Amy, adună-te». Să fiu sinceră, soţul meu e plecat, mă plictisesc, sînt tînără. Am simţit că nu mai am pentru ce trăi. Am trecut printr-un moment greu”.

La cîteva zile de la două spectacole haotice, concertul susţinut la aniversarea lui Nelson Mandela şi cel de la Festivalul de la Glastonbury, Amy Winehouse pare la fel de tulburată ca întotdeauna. Vedeta a fost spitalizată în urmă cu două săptămîni, la Londra, după ce i s-a făcut rău în locuinţa sa. Ulterior, artista a fost diagnosticată cu emfizem pulmonar în stadiu incipient, plămînii săi suferind din cauza abuzului de droguri şi tutun. Artista s-a externat, spunînd că se simte mai bine, însă şefii casei sale de discuri nu sînt de acord cu acest lucru iar în urma interviului exploziv pentru publicaţia “Rolling Stone”, aceştia au reacţionat dur. “Amy Winehouse este, la propriu, sub arest la domiciliu. Este monitorizată non stop pentru a ne asigura că se comportă cum trebuie şi că se ţine departe de droguri. Există, de asemenea, un gardian plasat în faţa casei, pentru a împiedica accesul oricărei persoane nedorite”, au precizat aceştia.

Amy Winehouse, în vîrstă de 24 de ani, a cîştigat cele mai importante cinci distincţii la ediţia din 2008 a premiilor Grammy, pentru cea mai bună înregistrare şi cel mai bun cîntec, “Rehab”, revelaţia anului, cea mai bună artistă pop solo şi cel mai bun album pop, “Back to Black”, cu care a devenit celebră la nivel internaţional. De asemenea, cîntăreaţa a primit trei premii Ivor Novello, care recompensează excelenţa în compoziţia muzicală.