Amy Winehouse, în România

Rebela solistă Amy Winehouse va concerta, pentru prima dată în România, în vara acestui an. Show-ul va avea loc pe 15 august, pe Stadionul “Iolanda Balaş Soter” din Bucureşti. Simbol britanic al anilor 2000, Amy Winehouse a constituit, încă de la începutul carierei, unul dintre subiectele preferate ale tabloidelor din Regat: vocea ei excepţională, dar şi scandalurile provocate în viaţa personală au ţinut zile în şir primele pagini ale ziarelor de scandal. Fanii şi criticii îi remarcă farmecul necizelat, umorul incisiv şi combinaţia unică de jazz şi soul care-i caracterizează muzica. Un alt atu al controversatei artiste britanice este talentul incontestabil de compozitoare - muzica pe care o scrie este, fără excepţie, profund personală, de o candoare brutală.

\"Frank\", excepţionalul său album de debut, din 2003, recompensat cu discul de platină, i-a adus comparaţii cu legende precum Billie Holiday, Lauryn Hill şi Macy Gray. Trei ani mai târziu, în octombrie 2006, apare frapantul \"Back to Black\", un album care reinventează sound-ul \"girl-group\" al decadei \'50 -\'60. Include o colecţie uimitoare de hituri cu influenţe funk (\"Rehab\", \"You Know I\'m No Good\" şi \"Back to Black\") şi îi aduce nenumărate premii (cinci Grammy-uri, două Brit Awards, un Igor Novello), plasând-o, de asemenea, în liga foarte selectă a puţinilor artişti britanici care au vândut mai mult de 10 milioane de copii pe album.

Din 26 aprilie, cei mai înfocaţi fani ai artistei au la dispoziţie doar patru zile (26 - 29 aprilie) pentru a cumpăra primele 1.000 de bilete cu 20% reducere. Cumpărătorii pot alege dintre următoarele categorii de locuri: Gazon B - 104 lei, Gazon A - 144 lei, Golden Ring - 216 lei, Premium - 280 lei. Categoria VIP - 600 lei - nu beneficiază de discount. Din 30 aprilie, tichetele vor fi disponibile la preţ întreg: Gazon B - 130 lei, Gazon A - 180 lei, Golden Ring - 270 lei, Premium - 350 lei, VIP - 600 lei, în reţeaua Eventim din magazinele Germanos, Vodafone, librăriile Cărtureşti, Humanitas şi prin intermediul site-ului eventim.ro.