Amy Winehouse le-a cedat părinţilor săi dreptul de a-i administra averea

Cîntăreaţa britanică le-a cedat părinţilor săi dreptul de a-i administra averea, estimată la 15 milioane lire sterline (aproximativ 16,63 milioane de euro). Amy Winehouse, care încearcă în prezent să renunţe la droguri şi să îşi amelioreze starea de sănătate petrecînd o vacanţă prelungită în Caraibe, a semnat un acord care stipulează că nu va putea dispune de banii săi decît dacă are acordul mamei sale, Janis sau al tatălui ei, Mitch. ”Mitch a convins-o pe Amy că are nevoie de o plasă de siguranţă pentru banii ei, pentru binele ei, care să o împiedice să ia o decizie pripită şi nebunească. Ea poate fi foarte impetuoasă şi familia a vrut s-o protejeze. Ea nu trebuie lăsată să ia o decizie bruscă. Toată lumea e fericită, deoarece asta înseamnă că Amy ascultă de sfaturile bune. Sînt în continuare banii ei şi nimeni nu se poate atinge de ei. Este dovada că Amy a început să îşi pună ordine în viaţă”, a declarat o sursă din anturajul vedetei. Mitch Winehouse s-a deplasat în Caraibe pentru a-i duce fiicei sale documentul privind cedarea dreptului de administrare a averii, în timp ce un prieten de familie, artistul Blake Wood, a fost martor în momentul semnării acestuia. Potrivit documentelor de la Registrul Comerţului din Marea Britanie, Amy Winehouse - căreia soţul ei încarcerat, Blake Fielder Civil, i-a intentat proces de divorţ, acuzînd-o de infidelitate - este singura beneficiară a profiturilor obţinute de compania Cherry Westfield, deţinînd integral cele 100 de acţiuni ale acesteia.

Pe 16 ianuarie, cîntăreaţa britanică a acceptat un ”articol de asociere”, acordîndu-le părinţilor săi anumite drepturi care le limitează pe ale sale. Astfel, Mitch sau Janis trebuie să fie de acord cu orice decizie a artistei în privinţa companiei, ceea ce înseamnă că Amy Winehouse nu va putea să plătească profiturile, să facă plăţi sau împrumuturi, să angajeze personal, să numească un director sau să schimbe aranjamentele bancare existente, fără acordul părinţilor ei. Un prieten de familie a declarat, pentru tabloidul britanic ”Sunday Mirror”, că tatăl lui Amy era îngrijorat ca ea să nu fie tentată să se împace cu Blake sau să îl numească pe el în fruntea companiei, adăugînd că acest lucru va fi de acum înainte imposibil. Amy Winehouse şi producătorul muzical Blake Fielder-Civil s-au căsătorit în Miami (Florida), în mai 2007. De atunci însă, cîntăreaţa britanică a fost internată în diverse clinici pentru tratarea dependenţei de droguri, iar Fielder-Civil a fost încarcerat, anul trecut, în urma agresării unui patron de bar şi pentru tentativă de obstrucţionare a justiţiei.

Amy Winehouse se luptă cu dependenţa de droguri de cînd a devenit celebră, în 2007, graţie albumului ”Back to Black”, bine primit de public şi lăudat de critici. Celebra cîntăreaţă a cîştigat cinci premii Grammy în 2008. În ultimii doi ani, ea a constituit unul dintre subiectele preferate ale tabloidelor britanice, mai mult pentru scandalurile provocate decît pentru muzica sa.