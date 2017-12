Amy Winehouse, marea cîştigătoare a premiilor Grammy

Cîntăreaţa britanică a fost recompensată cu cele mai importante premii, printre care cele pentru cea mai bună artistă pop solo şi cea mai bună piesă pentru “Rehab”, la cea de-a 50-a ediţie a premiilor Grammy, ce a avut loc duminică seară, la Los Angeles. Lui Amy Winehouse, în vîrstă de 24 de ani, i-au mai parvenit premiile, pentru cea mai bună înregistrare, cel mai bun artist nou şi cel mai bun album pop pentru “Back to Black”, cu care a devenit celebră la nivel internaţional. Din cauză că urmează o cură de dezintoxicare şi pentru că a obţinut viza de acces pe teritoriul SUA în ultimul moment, Amy Winehouse a interpretat două piese prin satelit, de la o locaţie din Londra, “You Know I\'m No Good” şi “Rehab”. Emoţionată, cîntăreaţa s-a declarat foarte mîndră şi fericită de performanţa sa. Din culise a urcat imediat pe scenă pentru a o felicita mama sa.

O altă mare surpriză a acestei ediţii aniversare a fost şi veteranul jazz-ului Herbie Hancock, căruia i-a revenit premiul pentru cel mai bun album al anului pentru “River: The Joni Letters”, un tribut adus cîntăreţei canadiene Joni Mitchell. Herbie Hancock a mai cîştigat premiul Grammy pentru cel mai bun album de jazz contemporan, al 12-lea din cariera sa, dar nimeni nu se aştepta să cîştige, pentru că pînă şi nominalizarea sa a constituit o surpriză. Ultima dată cînd un album de jazz a cîştigat premiul Grammy pentru cel mai bun album a fost în urmă cu 43 de ani, performanţă reuşită de Stan Getz şi Joao Gilberto, cu “Getz/Gilberto”. La rîndul ei, Joni Mitchell a cîştigat premiul Grammy la categoria pop instrumental, cu “One Week Last Summer”.

Starul stilului hip hop Kanye West, de 30 de ani, care a condus în topul nominalizărilor la opt categorii, a cîştigat patru premii Grammy. Cîntăreţul nu a reuşit, însă, ceea ce spera de două ediţii, şi anume să obţină premiul pentru cel mai bun album al anului. Kanye West a cîştigat premiile Grammy pentru cel mai bun album rap, cel mai bun artist de rap solo, cea mai bună piesă rap şi cel mai bun duet rap. Vince Gill a cîştigat premiul Grammy pentru cel mai bun album country, în timp ce trupa Foo Fighters a cîştigat premiul pentru cel mai bun album rock.

Lista cîştigătorilor multipli a fost mai scurtă ca în ceilalţi ani: Bruce Springsteen şi Karen Clark-Sheard de la grupul gospel Clark Sisters au fost singurii artişti recompensaţi cu cîte trei premii. Printre artiştii care au cîştigat cîte două premii s-au numărat Hancock, White Stripes, Foo Fighters, Alicia Keys, Chaka Khan, regretatul Michael Brecker, Mary J. Blige, Clark Sisters şi Leonard Slatkin. Ediţia aniversară a premiilor Grammy s-a deschis cu înregistrări vechi cu Frank Sinatra, din anii \'60, prilej pentru Alicia Keys să cînte “Learnin\' the Blues”. Carrie Underwood a adus şi ea un omagiu marelui artist, interpretînd “Before He Cheats”. Alături de Frank Sinatra au mai fost onorate mari staruri din ultimii 50 de ani, printre care s-au numărat The Beatles, George Gershwin şi Cher. Trupa Beatles a fost onorată de Cirque du Soleil şi distribuţia filmului “Across the Universe”, în timp ce Beyonce a dansat şi a menţionat nume de mari artiste - Aretha Franklin, Sarah Vaughn, Mahalia Jackson, Donna Summer, după care a prezentat-o pe Tina Turner, alături de care a cîntat cîteva hituri.