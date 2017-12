Amy Winehouse, pisica de pe acoperişul fierbinte

Hotărât lucru, Amy Winehouse nu are noroc în dragoste şi pace! Cântăreaţa britanică, în vârstă de 26 de ani şi Reg Traviss par să fi ajuns la sfârşitul relaţiei lor. Amy Winehouse a fost văzută plângând într-un colţ, după ce regizorul a evitat să o întâlnească şi să discute cu ea despre criza prin care trec. În plus, câteva ore mai târziu, Reg Traviss s-a afişat de mână cu fosta iubită, Raven Isis Holt.

Problemele au început acum două săptămâni, de când cei doi s-au certat în public, dar s-au acutizat grav duminică. Vrând să ştie exact cum stau lucrurile, interpreta a mers, marţi, la localul deţinut de părinţii lui Reg Traviss, iar regizorul a observat-o pe fereastră şi a evitat-o, făcându-se nevăzut. Aşezată într-un colţ întunecat al localului, diva nu s-a mai putut abţine şi a dat frâu liber lacrimilor. Zadarnic! Iubitul sau fostul, după câte se pare, a aşteptat ca ea să plece şi abia apoi s-a întors în pub. Amy Winehouse lasă mult de la ea şi după acest incident a fost văzută alături de acelaşi Reg Traviss, de 33 de ani, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Cei doi au mers împreună la un local de lux, unde au luat cina, părând să mai facă un efort pentru a-şi menţine relaţia.

Reg Traviss are o influenţă pozitivă asupra iubitei sale, pe care o ţine departe de droguri şi abuzul de alcool. În plus, din luna mai, Amy Winehouse înregistrează de zor la noul său album. Totuşi, cântăreaţa nu poate să îşi ascundă adevărata personalitate la nesfârşit. Noaptea trecută s-a prezentat la concertul trupei The Libertines, al cărei solist, Pete Doherty, nu este cea mai bună companie pentru Amy Winehouse, din cauza apetenţei lui pentru droguri. Seara s-a încheiat aparent fără probleme. Cântăreaţa este bună prietenă şi cu liderul trupei, Carl Barat.