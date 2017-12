Amy Winehouse plănuia să adopte o fetiţă

Cântăreaţa britanică Amy Winehouse, care a murit pe 23 iulie, plănuia să adopte o fetiţă de zece ani, pe nume Dannika Augustine, din insula Santa Lucia, din arhipelagul Caraibe, unde artista a petrecut mai mult timp în ultimii ani. Pe perioada şederii sale în insula Santa Lucia, Amy Winehouse s-a ataşat mult de fetiţă şi de familia sa, care se luptau cu sărăcia. „Amy era deja mama mea. Îi spuneam mama şi ea mă numea fiica ei. Ea a avut grijă de mine şi ne-am distrat împreună. Am iubit-o şi ea mă iubea pe mine. A fost cea mai uimitoare persoană şi eram nerăbdătoare să locuiesc cu ea aici sau la Londra. Nu pot să cred că nu mai e. E cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat vreodată”, a povestit foarte tristă Dannika Augustine.

Bunica fetiţei, Majorie Lambert, care deţine un bar pe o plajă din apropierea vilei unde stătea Amy Winehouse, a declarat pentru presă: „Amy o iubea pe Dannika din toată inima. Nu ştiu de ce Amy s-a ataşat de Dannika, dar din momentul în care s-au cunoscut au fost de nedespărţit. Stăteau toată ziua împreună, se jucau, mergeau să facă echitaţie sau se plimbau pe plajă ţinându-se de mână”. „Amy se ruga de mine: „Vreau să o adopt pe Dannika. Vreau să o iau în Anglia”. Era pregătită să se mute în Santa Lucia ca să fie mama ei. Amy voia foarte mult să aibă un copil. Dacă nu ar fi murit, cu siguranţă ar fi fost în Santa Lucia ca să se ocupe de actele pentru adopţie. Nu ar fi făcut niciodată ce a făcut, dacă Dannika ar fi fost lângă ea”, a spus Majorie Lambert. Mama fetiţei, Nadia Germaine, voia să o lase pe Amy Winehouse să o adopte pe Dannika deoarece nu îşi putea permite să o crească singură. Tatăl fetiţei, Vic Augustine, care locuieşte în Germania, a fost şi el consultat. „Amy m-a sunat de pe mobilul mamei mele. Mi-a spus: „Bună, fiule minunat al lui Marjorie. Vreau să vorbesc cu tine deoarece simt că eşti fratele meu. Marjorie este ca o mamă pentru mine”. Apoi a zis „O iubesc pe Dannika enorm. E o fată extraordinară”. I-am mulţumit lui Amy pentru că are grijă de fiica mea şi ea mi-a spus „Dannika are grijă de mine. Nu aş putea să trăiesc fără ea. Aş vrea să îţi cer permisiunea să o adopt”. Eu i-am spus că sunt de acord, dacă mama mea crede că este o idee bună. Am vorbit şi cu mama fetiţei şi mi-a spus că şi ea este de acord”, a povestit Vic Augustine.

Marjorie Lambert a vorbit cu Amy Winehouse ultima oară în urmă cu mai multe săptămâni şi artista făcea planuri să vină în vizită la Santa Lucia. „Amy părea slăbită şi deprimată. M-a întrebat ce fac şi apoi mi-a spus „Anunţă-i pe toţi că mă întorc în Santa Lucia în curând””, a povestit aceasta. „O aşteptam să vină. Nu mi-a venit să cred când o prietenă din Londra mi-a spus că a murit. Amy era o persoană foarte bună. Voia să ajute pe toată lumea. Ştiu că avea problemele ei, dar în Santa Lucia era o persoană mai bună decât credeau oamenii din Marea Britanie. Nu era niciodată drogată. Era normală aici. Nu mi-am făcut niciodată griji pentru Dannika atunci când era cu Amy”, a mai spus bunica fetiţei.