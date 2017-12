Amy Winehouse preferă vata de zahăr cu cocaină

Amy Winehouse, cîştigătoare a cinci premii Grammy, a fost văzută recent consumînd vată de zahăr presărată cu cocaină, potrivit unei surse apropiate cîntăreţei britanice. Amy Winehouse a plătit suma de 700 de lire sterline (875 de euro) pentru o maşină de fabricat vată de zahăr şi a fost văzută de multe ori adăugînd praf de cocaină deasupra acestui desert. O sursă apropiată cîntăreţei a declarat publicaţiei “News of the World” că această reţetă i-a fost dată artistei de un prieten. “Maşina de făcut vată de zahăr era mîndria şi bucuria lui Amy, dar Mike s-a gîndit că ar fi amuzant să-i dea ceva special”, a declarat aceeaşi sursă. “El şi nişte prieteni au adăugat nişte praf de cocaină în mixer, iar Amy a început să mănînce înainte să ştie ce făcuseră băieţii. Ea crede că e normal să facă asta”, a continuat aceeaşi sursă.

Amy Winehouse, care se luptă cu dependenţa de droguri de mult timp, a avut un an dezastruos. Consumul de stupefiante şi stilul de viaţă nesănătos i-au afectat înfăţişarea, iar în prezent, artista arată mult mai în vîrstă decît cei 25 de ani ai săi. În luna iunie, ea a fost avertizată de medici să renunţe la droguri, altfel va muri, iar la sfîrşitul lunii iunie, a fost diagnosticată cu emfizem pulmonar în stadiu incipient. La puţin timp după ce s-a externat, artista a fost văzută fumînd o ţigară. Tot în acest an, în luna aprilie, Amy Winehouse a fost arestată pentru agresiune. Cîntăreaţa pălmuise un bărbat într-un club de noapte. Deşi a fost investigată de ofiţerii de poliţie, plîngerea a fost retrasă.

În ultimul an, Amy Winehouse, autoarea albumului de succes “Back to Black”, a constituit unul dintre subiectele preferate ale tabloidelor britanice, mai mult pentru scandalurile provocate decît pentru muzica sa. Cîntăreaţa cu o voce excepţională este cunoscută pentru problemele sale legate de consumul de droguri, alcool, tendinţa de automutilare, anorexie şi bulimie. Amy Winehouse a efectuat deja cîteva cure scurte de dezintoxicare, de doar cîteva zile: în august, septembrie şi noiembrie 2007 şi la începutul acestui an.