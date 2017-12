Amy Winehouse revine pe scenă

Amy Winehouse a anunţat că va concerta în Brazilia, în ianuarie 2011, cele patru concerte programate fiind primele show-uri live pe care cântăreaţa britanică le va susţine după o pauză de aproape trei ani. Amy Winehouse va susţine trei concerte în cadrul Summer Soul Festival din Brazilia - pe 8 ianuarie, în Florianopolis, pe 13 ianuarie, în Recife, şi pe 15 ianuarie, în Sao Paolo. Pe 11 ianuarie, artista britanică va susţine un alt show, la Arena HSBC din Rio de Janeiro. Cântăreaţa soul Janelle Monaé va cânta în deschiderea tuturor celor patru spectacole, iar Mayer Hawthorne va cânta pe aceeaşi scenă cu Amy Winehouse în cadrul Summer Soul Festival.

Începând cu 2008, cântăreaţa şi-a anulat o serie de show-uri, inclusiv participarea la renumitul festival Coachella din 2009. Amy Winehouse nu a mai lansat niciun album de peste trei ani. Cel mai recent album al artistei britanice, intitulat “Back to Black”, a fost vândut în peste 10 milioane de copii şi premiat cu cinci Grammy. Însă, după lansarea lui, Amy Winehouse a avut de înfruntat numeroase probleme de sănătate şi s-a luptat cu dependenţa de droguri şi de alcool. În ultimii trei ani, vedeta a constituit unul dintre subiectele preferate ale tabloidelor britanice, mai mult pentru scandalurile provocate decât pentru muzica sa. Amy Winehouse a efectuat câteva cure scurte de dezintoxicare iar în ultima vreme se pare că şi-a făcut ordine în viaţa personală. Astfel, anul acesta, în octombrie, Amy Winehouse şi-a surprins fanii interpretând patru piese cu ocazia lansării liniei vestimentare pentru Fred Perry. În iulie, cântăreaţa a cântat o piesă împreună cu Mark Ronson, într-un club din Londra. Totodată, piesa “It\'s My Party”, prima înregistrare a artistei britanice după albumul “Back to Black”, lansat în 2006, a fost inclusă pe compilaţia lansată recent de Quincy Jones, intitulată “Q: Soul Bossa Nostra”.