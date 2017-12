Amy Winehouse s-a internat într-o clinică de dezintoxicare

În piesa sa “Rehab”, “Diva Trash”, aşa cum este numită Amy Winehouse, cîntă: “Au încercat să mă trimită la dezintoxicare şi am spus nu, nu, nu”. Numai că de data aceasta, la cîteva zile după ce un tabloid din Marea Britanie a difuzat o înregistrare video în care se droga cu crack, un derivat al cocainei, cîntăreaţa britanică s-a internat, joi, într-o clinică de dezintoxicare. “A înţeles că are nevoie de un tratament specializat pentru a se pregăti pentru apariţia la premiile Grammy”, cele mai prestigioase trofee ale muzicii anglo-saxone, ce vor fi decernate pe 10 februarie, la Hollywood. Amy Winehouse este unul dintre starurile favorite ale ediţiei din acest an, cu şase nominalizări. În comunicatul de presă al companiei de înregistrări Universal se precizează şi că apariţia cîntăreţei, sîmbătă, la cea de-a 9-a ediţie a premiilor NRJ Music, a fost anulată. Se mai arată că Amy Winehouse a fost internată într-un centru de dezintoxicare în urma unui consimţămînt mutual.

Neliniştile în legătură cu starea sănătăţii sale s-au multiplicat în ultima vreme. În noiembrie 2007, cîntăreaţa a apărut beată pe scenă, după care şi-a anulat o serie de 17 concerte, din motive de sănătate. Marţi, site-ul său de Internet a fost inundat cu apeluri de la fani care îi cereau să nu îşi risipească talentul.