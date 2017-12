Amy Winehouse se recăsătoreşte

Cântăreaţa britanică Amy Winehouse a renunţat la turbulentul ei stil de viaţă din trecut şi a reuşit să îşi învingă dependenţa de droguri cu ajutorul regizorului Reg Traviss, iar cei doi fac acum planuri pentru a se căsători către sfârşitul acestui an. Artista britanică, în vârstă de 27 de ani, are o relaţie cu regizorul Reg Traviss, marcată de câteva împăcări şi despărţiri, după ce a divorţat de primul ei soţ, Blake Fielder-Civil, în anul 2009. „Amy şi cu mine am vorbit despre o căsătorie a noastră şi vrem să închiriem ceva, biserică şi restaurant, cât mai curând. Sper să rezolvăm ceva în acest sens în următoarele şase săptămâni pentru o ceremonie ce va avea loc la sfârşitul anului. O iubesc foarte mult pe Amy, este o fată minunată, talentată şi drăguţă”, a declarat Reg Traviss pentru publicaţia „The People”.

Cel mai recent album al lui Amy Winehouse, intitulat „Back To Black”, a fost vândut în peste zece milioane de copii şi premiat cu cinci Grammy. La rândul său, Reg Traviss este un cineast britanic de 33 de ani, care a regizat două lungmetraje bine primite de criticii britanici, „Joy Division / Dragoste şi război” în 2006 şi „Psychosis” în 2009.