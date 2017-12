Amy Winehouse va colabora, din nou, cu Mark Ronson

Cîntăreaţa britanică reia colaborarea cu producătorul Mark Ronson, pentru a realiza cel de-al treilea material discografic al său, după casa de discuri i-a refuzat noile piese reggae, pe care aceasta le-a compus în vacanţa petrecută în Caraibe. Ultima colaborare a celor doi a fost anul trecut, cînd au încercat să înregistreze un duet pentru coloana sonoră a filmului „Quantum of Solace: Partea lui de consolare”. Mark Ronson a oprit însă sesiunea de înregistrări, deoarece dependenţa de droguri a lui Amy Winehouse o împiedica să dea randament. „Mark nu are sentimente prea plăcute faţă de colaborarea lui cu Amy Winehouse de anul trecut. El a spus că nu va mai lucra cu ea decît dacă îşi rezolvă problema pe care o are cu drogurile”, a afirmat un apropiat al producătorului. După ce l-a convins că a pus capăt dependneţei de droguri, Mark Ronson a acceptat să lucreze împreună la cîteva piese. „Mark este fericit că poate oferi ajutorul de care Amy are nevoie. S-au înţeles bine cînd au înregistrat albumul „Back in Black” şi speră ca acea magie să revină”, a continuat aceeaşi sursă.

Amy Winehouse a petrecut aproape trei luni în Caraibe pentru a-şi trata dependenţa de droguri. Potrivit unei surse, celebrei cîntăreţe i s-a cerut să se întoarcă în studiourile de înregistrare, deoarece şeful casei de discuri nu a apreciat noul stil reggae adoptat de aceasta. La puţin timp după apariţia articolelor în presa britanică, reprezentanţii Universal Records au negat aceste afirmaţii.