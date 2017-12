Amza rupe tăcerea în dosarul „Şpaga de la Bac”

Procesul „Șpaga de la Bac“ a avut un nou termen, ieri, la Tribunalul Constanța! După mai bine de un an, Gheorghe Amza, preşedintele Comisiei de Bac de la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” din Mangalia, a dat declarații în fața instanței de judecată. Întrebat de magistrați dacă își menține declarațiile oferite în cursul urmăririi penale, acesta a spus că nu. „Eram sub șocul arestării, am fost paralizat. A fost și este un coșmar de nedescris“, aceasta este declarația cu care Amza și-a început povestea. Ulterior, el a spus instanței cum a ajuns să fie președintele Comisiei de Bac, respectiv că a făcut o cerere și întâmplător a ajuns la acest liceu. Însă, în rechizitoriu, procurorul de caz își pune câteva semne de întrebare, ținând cont că Amza a mai fost preşedinte de comisie în Mangalia în 2005, 2007, de două ori în 2012 şi în 2013, de trei ori fiind nominalizat la Liceul „Ion Bănescu“. Mai mult, când nu era ales el, ajungea fiul său. Acesta a povestit că a ajuns la Constanța pe 30 iunie, cu o zi înainte de începerea probelor, și că a stat la hotelul Cleopatra, cazare de care s-a ocupat o veche cunoștință, Veronica Cara, inculpată în dosar. Amza a precizat că nu a luat bani de la nimeni, ba mai mult, a încercat să evite anumite presiuni. „Am rugat-o pe Cara să îmi facă rezervarea la un hotel, ca să nu fiu obligat la vreo presiune, să fiu cazat de liceu. Un al doilea element de presiune asupra președintelui este asigurarea mesei. În prima seară, după ce am mâncat și am vrut să plătesc, ospătarul mi-a spus că totul este aranjat, moment în care l-am chemat pe șeful restaurantului și i-am spus că refuz să mai mănânc la ei. Așa că am lăsat 50 de lei și am plecat în cameră. Al treilea element de presiune este transportul, motiv pentru care am preferat să mă deplasez cu mașina mea, de fiecare dată“, a declarat Amza.

BANI CERUȚI PRIN BILEȚELE?! Acesta le-a povestit magistraților și cum și de ce a făcut cunoștință cu doi membri ai comitetului de părinți pe care i-a adus la liceu cunoștința lui, Cara, negând că ar fi întrebat-o pe aceasta dacă are încredere în ei. „A venit cu cei doi sus în birou și nu am vorbit decât un singur lucru, despre apa de la examen. Le-am spus să vină în fiecare zi înainte de ora 7. Ulterior m-am scuzat și le-am spus colegilor din comisie că este bine să îi cunoască pe cei din comitetul de părinți, pentru a şti cui să îi permită accesul în liceu“, a mai spus Amza. Președintele comisiei este contrazis categoric de procurori, care au o altă variantă, respectiv că Amza i-ar fi dat lui Cara un bilet, pe care erau scrise mai multe sume de bani. „Din acel bilet trebuia să se înţeleagă că fiecare membru al comisiei trebuia mituit cu 1.000 lei, informaticianul cu 2.000 lei, vicepreşedintele comisiei cu 5.000 lei, iar preşedintele cu 3.000 euro, pentru a se asigura o atitudine favorabilă a acestor oficiali faţă de candidaţi”, spun procurorii. Ulterior, cei doi părinți le-au înmânat banii membrilor comisiei, în birou.

NEVINOVAT Un moment amuzant al sedinței a fost când președintele comisiei a declarat că, în timp ce dormea, a fost trezit, brusc, de două femei și s-a speriat groaznic. „Probabil am adormit cu ușa descuiată, nu știu... Au intrat și au pus pe masă un plic. Le-am spus că, dacă nu iau plicul şi nu pleacă, sun la Poliție. M-am speriat foarte tare, nici nu am coborât din pat“, a mai povestit Amza. În restul declarațiilor, Amza a descris desfășurarea evenimentelor în același ton cu procurorii, exceptând momentele în care ar fi primit bani. El a recunoscut că a luat masa cu Cara și diferite persoane, însă susține că nu a primit nimic de la nimeni. „Nu mă consider vinovat de nicio acuzație care mi se aduce. Singurul lucru de care sunt vinovat este că am fost de două ori la restaurant ca invitat al doamnei Cara“, a declarat Amza la final. Mai mult, el a avut și o explicație atunci când a fost întrebat de ce crede că s-a formulat un denunț împotriva lui. „Președintele vine din țară, într-o comisie unde toți se cunosc. Bănuiesc că e mai simplu să dai vina pe președinte. Elevii merg să pună întrebări celor cărora le-au dat, iar ei dau vina mai departe“, a încheiat Amza...