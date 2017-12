AMZACEA - 40 de case noi, racordate la reţeaua electrică

Primarul comunei Amzacea, Constantin Radu, a declarat că au fost finalizate lucrările privind introducerea reţelei de alimentare cu energie electrică a unui nou cartier de locuinţe din satul Amzacea. Potrivit afirmaţiilor primarului, lucrările de electrificare a noului cartier au fost făcute cu fonduri de la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), care a alocat 500.000 de lei pentru introducerea reţelei de distribuţie a curentului electric. „În noul cartier, care însumează 400 de loturi de teren, s-au construit 40 de case care nu aveau lumină. Astfel, am cerut bani de la CJC pentru a putea să-i ajutăm pe oameni”, a spus primarul Constantin Radu, care s-a arătat dezamăgit de faptul că o investiţie a autorităţilor publice locale a trecut în propietatea unei societăţi private (ENEL). De asemenea, primarul Comunei Amzacea a mai spus că, la începutul acestei săptămîni, au avut loc licitaţiile pentru stabilirea firmelor cîştigătoare care vor realiza proiectele de înlocuire a reţelelor de apă din satele General Scărişoreanu şi Casicea. Potrivit primarului, numele firmelor vor putea fi cunoscute abia peste cîteva zile. Constantin Radu a declarat că înlocuirea reţelelor de apă potabilă se va face cu fonduri de la Guvern. „Atît la General Scărişoreanu, cît şi la Casicea, reţelele de apă au o vechime de aproape 60 de ani, iar din această cauză se înregistrează pierderi foarte mari”, a spus Constantin Radu. El a adăugat că, pentru aceste proiecte, administraţia locală a fost ajutată cu fonduri de către CJC. Pentru proiectul de la General Scărişoreanu, CJC a alocat 140.000 de lei, iar pentru proiectul de la Casicea, 50.000 de lei”, a spus primarul din Amzacea. Noua reţea de apă potabilă din satul General Scărişoreanu va măsura 14,5 km, iar cea de la Casicea, 7,5 km. Primarul Constantin Radu a adăugat că de cele două reţele de apă vor beneficia aprox. 550 de familii. De asemenea, primarul din Amzacea a mai spus că are realizat şi un proiect privind construirea unui canal de colectare a apelor pluviale în satul Casicea. Potrivit primarului, canalul va fi amenajat pentru a împiedica producerea unor inundaţii în localitate, ultimul eveniment de acest gen înregistrîndu-se în anul 2006, cînd, în urma unor ploi torenţiale, cîteva zeci de gospodării au fost complet inundate. Constantin Radu a spus că proiectul are o valoare estimată la 6,5 milioane lei, bani care ar putea veni de la Uniunea Europeană (UE).