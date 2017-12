An bogat în manifestări culturale la Muzeul de Artă Populară

Muzeul de Artă Populară este una dintre cele mai reprezentative instituţii de gen din Dobrogea, vizitatorii avînd ocazia să afle, admirînd piesele expuse, informaţii despre cultura şi tradiţiile poporului român. În 2007, instituţia muzeală a găzduit numeroase expoziţii temporare, cea mai recentă fiind cea intitulată „Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou”, în cadrul căreia sînt prezentate piese din colecţiile muzeului, care marchează sărbătorile de iarnă. De asemenea, pe parcursul acestui an au fost realizate, de către specialişti din cadrul instituţiei muzeale, două proiecte cu finanţare europeană, „Policromia etnică a Dobrogei”, care a adus în centrul atenţiei mai multe comunităţi etnice din Dobrogea, ruşi-lipoveni, greci, turci, ucraineni, bulgari şi germani, dar şi „Arta casnică la aromâni”.

Printre cele mai importante evenimente culturale organizate în 2007 de Muzeul de Artă Populară se numără şi „Tîrgul Meşterilor Populari din România”, desfăşurat în perioada 17 – 22 august, pe esplanada Cazinoului din staţiunea Mamaia, la care au participat continuatori ai tradiţiei din toate zonele etnografice ale ţării. În acea perioadă, turiştii români şi străini aflaţi pe litoral au avut ocazia să achiziţioneze, la preţuri modice, obiecte de ceramică, icoane pictate pe sticlă şi lemn, jucării, piese textile şi chiar covoare, toate lucrate manual. „A fost un an foarte bun, cu manifestări complexe, care au avut un impact pozitiv asupra publicului. Am avut şi în acest an foarte mulţi turişti, care au admirat piesele din colecţiile noastre”, a declarat directorul Muzeului de Artă Populară, dr. Maria Magiru.

Pentru 2008, conducerea Muzeului de Artă Populară pregăteşte un nou proiect cultural cu finanţare europeană, dar şi numeroase expoziţii temporare, prin care va promova, mai ales, în rîndul tinerilor, obiceiurile şi tradiţiile poporului român.