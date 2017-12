An bun pentru porturile româneşti

Anul care este pe punctul de a se încheia a fost unul prielnic pentru Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) Constanţa. Potrivit bilanţului realizat de conducerea companiei, traficul total de mărfuri înregistrat la sfârşitul lunii noiembrie 2012 în porturile maritime româneşti a fost de 46.429.938 tone, în creştere faţă de 42.620.413 tone înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut cu 9%. „Sperăm să continuăm să înregistrăm creşteri ale traficului şi în 2013. CN APM SA Constanţa estimează, la finalul acestui an, venituri totale de 269.603.000 lei şi cheltuieli totale de 242.693.000 lei”, a declarat directorul general al CN APM, Decebal Şerban. Creşteri faţă de anul precedent au fost înregistrate şi la capitolul croaziere. Astfel, în acest an, la terminalul de croaziere al Portului Constanţa au făcut escală 52 de nave de pasageri. Acestea au adus la Constanţa 34.010 turişti care au ales să viziteze pe durata escalei obiectivele turistice din judeţul Constanţa, din Bucureşti sau Delta Dunării. Numărul pasagerilor înregistraţi în acest an este cu aproape 43% mai mare faţă de anul trecut, tendinţa de creştere urmând să se păstreze şi pentru anul 2013, consolidând poziţia Portului Constanţa în topul porturilor de la Marea Neagră. (A.J.)