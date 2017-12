An de tranziţie pentru RCJ Farul

Anul 2013 a debutat furtunos pentru Rugby Club Judeţean Farul Constanţa, cu instalarea pe banca tehnică a fostului internaţional Mircea Paraschiv. Alături de acesta au fost transferaţi foarte mulţi jucători români, RCJ Farul Constanţa dorind să stopeze avalanşa de jucători străini din ultimii ani şi să ofere o şansă în plus şi rugbyştilor din campionatul intern. Mai ales că, în urma proiectului iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa, echipele de juniori reuşeau să se impună la diverse categorii de vârstă şi să ofere destule perspective pentru viitor. Formaţia de seniori a ajuns iarăşi între primele patru cluburi din ţară, disputând din nou o semifinală de campionat naţional.

„Consider că ne-am îndeplinit obiectivul de a forma un nucleu de jucători şi de a ne califica în semifinale. Am jucat însă pe două fronturi, pentru că, în paralel cu echipa de seniori, ne-am ocupat şi de sportul de masă la nivel de copii şi juniori. Investiţiile din ultimii ani au oferit numeroase satisfacţii la acest nivel. La seniori ne-am fi dorit mai mult, însă nu s-a putut în acest an. Nu am avut un buget necesar atacării titlului, dar acesta va exista pentru anul următor. Vor urma multe surprize plăcute pentru suporterii constănţeni în 2014”, anunţă preşedintele RCJ Farul, Cristinel Dragomir, decis să readucă titlul la ţărmul mării după o pauză de 17 ani.

SCHIMBĂRI IMPORTANTE Dorinţa conducerii clubului constănţean de a continua drumul spre cucerirea titlului şi la seniori a început să se materializeze la puţin timp după încheierea campionatului. În locul lui Virgil Năstase (n.r. - interimar după plecarea lui Mircea Paraschiv) a fost adus englezul Neil Kelly (secund la prima reprezentativă a României), ajutat de orădeanul Cristian Petre (fost căpitan al “stejarilor”) şi de Marian Dumitru. Conducerea RCJ Farul a reuşit, de asemenea, să obţină şi semnătura fostului căpitan al echipei naţionale a României, linia a 2-a Cristian Petre (34 ani, ultima oară la Nantes), care va fi şi antrenor secund. Schimbări importante s-au produs deja şi în privinţa lotului de jucători, noutăţile fiind Vlad Bădălicescu (linia 1, 25 ani, ultima oară la Dinamo Bucureşti), Ciprian Căplescu (27 ani, mijlocaş la grămadă, ultima oară la Steaua Bucureşti), Andrei Gaiţă (21 ani, închizător, venit de la Dinamo Bucureşti), Robert Neagu (22 ani, aripă, de la Poli Iaşi) şi Petre Tamba (22 ani, linia 1, de la CSM Baia Mare). În plus, la reunirea lotului, care va avea loc la 20 ianuarie 2014, vor fi prezenţi şi alţi jucători de valoare din campionatul intern şi nu numai.