An excelent pentru CS Farul

Aflat printre cluburile de elită din sportul românesc, CS Farul Constanța a organizat joi, la restaurantul „Sport”, tradiționala ședință de la final de an, în cadrul căreia s-a făcut bilanțul pentru 2015 și au fost desemnați cei mai buni sportivi ai grupării de pe litoral. „A fost un an foarte greu, ținând cont că a fost unul preolimpic, în care sportivii au luptat pentru a obține calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016. Am obținut rezultate bune și foarte bune, am realizat mai mult decât ne gândeam, atât pe plan național, cât și pe cel internațional. În întrecerile interne au fost câștigate 273 de medalii și ar fi putut fi chiar mai multe, dar nu toți sportivii au fost apți sau au intervenit alte probleme. În competițiile internaționale am obținut 64 de medalii și, dacă nu se accidenta Cătălina Ponor înaintea Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică, ar fi fost și mai bine. În plus, trei sportivi au fost desemnați în fruntea clasamentelor de către federațiile de specialitate: Eliza Samara la tenis de masă, Daniela Hondiu la sambo și Lucian Săvulescu la gimnastică aerobică, iar Viorel Filimon a primit o nominalizare pentru cel mai bun antrenor din lume la tenis de masă”, a spus directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu.

Conducătorul grupării de pe litoral a făcut o scurtă analiză și în privința stării financiare a clubului. „Ca și în anii precedenți, am încheiat anul fără datorii și am făcut mici reparații în ceea ce privește baza materială. Sportivii din majoritatea secțiilor se află deja în pregătiri pentru 2016 și, de ce nu, pentru următorul ciclu olimpic, pentru că trebuie să privim spre viitor”, a explicat Floroiu, care a dezvăluit și obiectivele pentru anul viitor: „Anul 2016 va însemna un mare examen, poate mai greu decât unul de Bacalaureat, dar sperăm ca sportul românesc să-l treacă. În prima parte, sunt ramuri sportive care vor susține turnee de calificare la Jocurile Olimpice, apoi ne dorim ca CS Farul să fie reprezentat la Rio de unul sau doi sportivi și mă gândesc la cel puțin la o medalie”.

BUCHETE DE FLORI PENTRU CAMPIOANE

Marea surpriză a ședinței a fost prezența campioanei europene la tenis de masă în proba de simplu, Eliza Samara, care a venit însoțită de antrenoarea Liliana Sebe și de colega sa din lotul național și de la CS Farul, Cristina Hîrîci. Cele trei au primit din partea clubului câte un buchet de flori alb-albastre, culorile grupării de pe litoral. „A fost un an excelent, cu locul 1 în Europa și în Liga Campionilor, dar pentru mine încă nu s-a terminat, pentru că mai am meciuri de jucat. În privința anului viitor, mulți se gândesc deja la Rio, dar eu am turneul de calificare, Campionatele Mondiale și multe alte competiții importante. Mai este mult până la Jocurile Olimpice”, a spus Samara.

La întâlnirea de final de an au fost prezenți colaboratorii clubului constănțean, care au pus umărul de-a lungul timpului la obținerea rezultatelor bune. „Sper că și în 2016 ne vom bucura de o medalie olimpică, indiferent de clubul sau disciplina sportivă la care o vom obține. Va fi o medalie a Constanței!”, a spus Andrei Szemerjai, directorul LPS „Nicolae Rotaru”. „Scopul nostru este să promovăm sportivi către CS Farul și celelalte cluburi constănțene și ne propunem să rămână același și pe viitor”, a adăugat Iulian Popa, directorul CSȘ 1 Constanța.

SAMARA ȘI VARONA, ÎN TOPUL SPORTIVILOR PE 2015

În clasamentul celor mai buni seniori de la CS Farul în 2015, prima poziție i-a revenit Elizei Samara, marea performeră a sezonului, care se va lupta și pentru titlul de cel mai bun sportiv român al anului. Locul secund a fost ocupat de Daniela Hondiu, medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale și campioană europeană de sambo, în timp ce ultima treaptă a podiumului a fost împărțită de trei sportivi de la gimnastică aerobică, Lucian Săvulescu, Lavinia Panaete și Dacian Barna, multipli medaliați la Campionatele Europene.

La tineret și juniori, prima în top a fost kaiacista Daniela Varona, care a făcut parte din echipajul campion european și vicecampion mondial la tineret în proba de kaiac 4 pe distanța de 500 de metri și a câștigat medalia de bronz la aceeași competiție, în proba de kaiac 2 pe distanța de 1.000 de metri. Pe poziția a doua s-a clasat Mariana Dumitrache, vicecampioana europeană de haltere la cat. 63 kg la stilul smuls, iar locul al treilea a fost împărțit de kaiacista Andra Sîrbu, vicecampioană mondială la tineret în proba de kaiac 4 pe distanța de 500 de metri, Daciana Enache și Andrada Zaman, multiple medaliate la Campionatele Europene de gimnastică aerobică la junioare.

Cei mai buni sportivi ai CS Farul pe anul 2015 - Seniori

1. Elizabeta Samara (tenis de masă) - antrenori Viorel Filimon și Elena Sebe

2. Daniela Hondiu (sambo) - antrenor Viorel Gâscă

3. Lucian Săvulescu, Lavinia Panaete și Dacian Barna (gimnastică aerobică) - antrenori Maria Fumea și Cristiana Spânu

4. Bianca Gorogovan, Corina Constantin (gimnastică aerobică) - antrenori Maria Fumea și Cristiana Spânu, Livia Cotoban (karate) - antrenor Valerian Mușat

5. Andreea Cotoban și Andrei Tamaș (karate) - antrenor Valerian Mușat

6. Cristina Hîrîci (tenis de masă) - antrenori Viorel Filimon și Elena Sebe, Andreea Costandache (karate) - antrenor Valerian Mușat

7. Bianca Gorun (karate) - antrenor Valerian Mușat, Andreea Drenea (gimnastică aerobică) - antrenori Maria Fumea și Cristiana Spânu

8. Cristina Bujin (atletism) - antrenor Bogdan Tudor, Florentin Niculescu (box) - antrenor Mihai Constantin

9. Andreea Grecu (atletism) - antrenor Paul Neagu, Andreea Ogrăzeanu (atletism) - antrenor Dan Vlădescu

10. Răzvan Șindelaru (culturism și fitness) - antrenor Cristian Mihăilescu

Cei mai buni sportivi ai CS Farul pe anul 2015 - juniori și tineret

1. Daniela Varona (kaiac-canoe) - antrenori Maria și Gabriel Aftenie

2. Mariana Dumitrache (haltere) - antrenor Angheluș Beșleagă

3. Andra Sîrbu (kaiac-canoe) - antrenori Maria și Gabriel Aftenie, Daciana Enache, Andrada Zaman (gimnastică aerobică) - antrenor Cristiana Spînu

4. Gicu Sava, Ionuț Brânză (canotaj) - antrenor Dumitru Răducanu, Lorena Jinga (gimnastică aerobică) - antrenor Cristina Dulgheroiu, Ștefan Huștea (antrenor Cristiana Spînu)

5. Eugenia Ciobanu (sambo) - antrenor Viorel Gâscă

6. Răvan Grecu (atletism, dublă legitimare cu CSS 1 Constanța) - antrenor Daniel Cojocaru, Ionuț Neagoe (atletism) - Angela Popescu

7. Leonard Manta (culturism și fitness) - antrenor Cristian Mihăilescu

8. Andreea Timofei (atletism, dublă legitimare cu LPS „Nicolae Rotaru”) - antrenor Niculina Chiricuță, Cristian Nedelcu (atletism) - antrenori Cecilia Gevat și Alin Larion

9. Cristian Constantin (atletism, dublă legitimare cu LPS „Nicolae Rotaru”) - antrenor Carmen Botea, Răzvan Arnăut (lupte libere) - antrenor Grigore Gheorghe

10. Oana Beatrix (culturism și fitness) - antrenor Cristian Mihăilescu

