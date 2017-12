Ana Birchall, în ajutorul sinistraţilor din Vaslui

Deputatul PSD de Vaslui Ana Birchall a cerut măsuri urgente din partea Ministerului Apelor în vederea eliminării riscului de inundaţii în comuna vasluiană Zorleni. În urma inundaţiilor care au avut loc în comuna Zorleni, Birchall s-a deplasat la faţa locului pentru a vedea care este situaţia şi cum pot fi ajutaţi localnicii. „În calitatea mea de reprezentant al vasluienilor din Zorleni, am considerat că este de datoria mea să mă implic, prin mijloacele pe care le am la îndemână, pentru a-i ajuta. Alături de prefectul Vasluiului, Radu Renga, de preşedintele Consiliului Judeţean, Dumitru Buzatu, şi primarul din comuna Zorleni, Paula Hultoană, am luat măsurile necesare astfel încât locuitorii comunei să primească necesarul de apă potabilă, iar autorităţile responsabile să înceapă procedurile pentru curăţarea fântânilor a căror apă nu mai poate fi consumată”, a afirmat Birchall. Ea consideră că aceste inundaţii puteau fi evitate dacă autorităţile responsabile ar fi luat măsurile necesare la timp. Ana Birchall a anunţat că va depune o interpelare adresată Ministerului Apelor, Pădurilor şi Pisciculturii, pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă locuitorii judeţului Vaslui din cauza calamităţilor.