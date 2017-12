ANAF a blocat conturile Televiziunii Române

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a blocat, luni, conturile Societăţii Române de Televiziune (SRTv), având în vedere datoriile pe care TVR le are la bugetul de stat, au declarat mai multe surse din Televiziunea Română. Motivul blocării conturilor ar fi datoriile pe care le are SRTv la bugetul de stat şi faptul că sub conducerea lui Stelian Tănase, preşedintele - director general al TVR, instituţia nu ar mai fi respectat memorandumul din 2012, prin care Guvernul a permis eşalonarea datoriilor la stat ale SRTv pe o perioadă de şapte ani, au mai spus sursele citate. Această situaţie, care ar putea duce la blocarea activităţii televiziunii publice, urmează să fie analizată în şedinţa de marţi a Consiliului de Administraţie (CA) al TVR, conform aceloraşi surse.