ANAF a demarat procedura de achiziție publică de bilete de avion pentru deplasările angajaţilor săi

ANAF a demarat procedura de achiziție publică în vederea încheierii unui acord cadru pentru furnizarea biletelor de avion necesare deplasărilor interne și externe pentru salariații săi, pentru următorii patru ani. Urmare analizelor exante, prin această masură, vor fi costuri reduse. Deplasările se vor efectua în funcție de necesitățile instituției, acordul cadru urmând a fi încheiat cu mai mulți operatori economici ce vor participa la licitație, iar valoarea acestuia este estimată și neasumată momentan ca o cheltuială.

Principalele direcții de acțiune ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în domeniul cooperării internaționale, vizează atât consolidarea relațiilor de colaborare cu parteneri tradiționali ai ANAF din rândul administrațiilor fiscale europene, cât și cooperarea cu organizațiile internaționale, pentru care se organizează reuniuni și vizite de lucru ce permit un schimb real de informații între participanți.

Activitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în domeniul relațiilor internaționale, presupune participarea funcționarilor Agenției la diferite activități organizate sub coordonarea Organizației Intra-Europene a Administrațiilor Fiscale (I.O.T.A.) și în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, la evenimente organizate în cadrul programelor Fiscalis, Consiliul Uniunii Europene, care marchează implicarea Agenției în procesul decizional european și, în același timp, se asigură schimbul de experiență necesar în domeniul cooperării administrative cu statele membre.

Astfel, angajații ANAF participă la misiuni externe în cadrul:

- programelor Comisiei Europene prin prisma rolurilor deținute de reprezentanții ANAF în diferite Grupuri de Proiect sau Grupuri de Lucru (de ex. Programul Fiscalis 2027 prin intermediul căruia se decontează ulterior biletele de transport internațional),

- formatelor de lucru derulate sub egida IOTA (ANAF este membră în cadrul Consiliului Executiv),

- formatelor de lucru derulate sub egida OECD în vederea susținerii candidaturii României la OECD, considerată obiectiv strategic de țară,

- grupurilor de lucru ale Consiliului UE în vederea negocierii de propuneri de directivă și regulamente din domeniul fiscal (pentru care cheltuielile de transport internațional se rambursează ulterior de către Consiliul Uniunii Europene prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe),

- întâlnirilor bilaterale în baza Acordurilor de cooperare internațională sau a cadrului legal internațional de cooperare bilaterală.