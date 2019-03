ANAF își dă cu stângul în... declarația unică

Conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) ia în calcul prelungirea perioadei până la care poate fi depusă Declarația unică, potrivit unor surse apropiate discuțiilor, citate de hotnews.ro. Nu a fost luată, momentan, nicio decizie cu privire la termenul limită. Și asta pentru că foarte multe persoane care au dorit dă depună formularul au avut probleme din cauza sistemului informatic. Site-ul Fiscului pică aproape zilnic, plătind prețul proiectului îngropat de informatizare a instituției. „Utilizarea serviciului Spaţiul Privat Virtual (SPV) este momentan indisponibilă“ - pare să fie noul mesaj de întâmpinare de pe pagina de web a ANAF... Declarația unică trebuie completată și depusă până la 15 martie de persoanele fizice rezidente în România ce au realizat venituri extrasalariale în 2018 și de cei care estimează că vor realiza venituri extrasalariale în 2019. Din acest an, persoanele fizice trebuie să-și calculeze singure dările către stat. Fiscul nu va mai trimite decizii de impunere. Problema cu acest sistem de autoimpunere, spun specialiștii fiscali, este că mulți vor completa greșit declarația, iar alții deloc. „Ar fi nevoie și de un pachet cu măsuri suplimentare de ghidaj pentru contribuabili. De ce? Ca să citești acum Codul Fiscal la impozit pe venit și contribuții sociale pare că îți trebuie nu știu câte facultăți. Ca să completezi declarația, așa cum este ea acum, ai impresia că îți trebuie un an de zile să te pregătești înainte ca să înțelegi cum faci toate corelațiile“, spune partenerul Deloitte Raluca Bontaș. În opinia sa, declarația unică, deși nu-i fundamental diferită de cea de anul trecut, e un pic mai complexă; apoi, depunerea se face strict online - e OK, e un pas în direcția corectă, doar că, pentru moment, nu toți românii pot face asta. Și-n plus, termenul e foarte scurt - trei luni pentru a completa și depune formularul, față de șase luni în 2018.