ANAF, un dinozaur care-şi pune singur piedică

06:51:48 / 14 Martie 2014

Alt ctean / cetatean

Am fost instiintat ca am de plata 12 lei. Dupa cozi si asteptare s-a vazut de fapt ca e eroare. Anul urmator, aveeasi 12 lei... Dupa 3 cozi si o zi si jumatate de asteptare, am pus-o pe tanti sa semneze ca de fapt nu am nimic de dat si, in sfarsit, s-a facut corectia in sistem. Angajatii sunt acri, dar si incompetenti / lenesi. Cand se scutura copacul sa mai cada din din poamele stricate jos? Pana la urma sunt platiti din banii nostri, nu de la mamicile lor de-acasa....