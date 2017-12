ANAF-ul e offline, iar offline-ul în aer

08:12:09 / 17 Iunie 2017

anaf

Ce corect santeti domnule Diaconu!Cand ati fost SEF la aceasta institutie ,nu cunosteati faptul ca exista relatii de acest gen(fini,nasi,cumetri...etc)?95% din personalulul acestei institutii este formata din neprofesionisti! Se cred STATUL ROMAN!!!Numai in Romania este posibil ca in urma unui control (inspectie fiscal),intreprinzatorul sa demonstreze in instanta,contrariul celor inscrise in actele de control!!!Iar instantele din Romania ,cu mici exceptii,pentru ca si ele se cred STATUL ROMAN,dau solutii de te minunezi (pentru ca nu exista RASPUNDEREA JUDECATORILOR)!!!!!!!!!!!!!!!!Si inca un aspect demn de retinut dragi cititori: NU VA INDRUMATI COPIII SA DEVINA BUGETARI, DECAT DACA SANT SLABI PREGATITI PROFESIONAL!!! DACA SANT BINE PREGATITI .....NU VOR FACE FATA ,,INTELIGENTEI BUGETARE"!