Anahi adoră sarmalele româneşti

Aflată în România cu ocazia concertului de promovare a recentului său album, „Mi delirio”, pe care l-a susţinut, vineri seară, la Arenele Romane din capitală, Anahi a mărturisit într-o emisiune TV că adoră sarmalele româneşti. Artista i-a mărturisit lui Cabral că de câte ori vine în România mănâncă tradiţionala mâncare. Cântăreaţa a adăugat că îi place foarte mult să vadă zăpada şi că se bucură că sosirea ei în România a fost însoţită de primii fulgi de nea.

În studioul TV s-au aflat şi mulţi fani, care i-au adus cadouri de Crăciun artistei mexicane. Anahi le-a mulţumit şi le-a spus că zâmbetele şi dragostea lor sunt cele mai frumoase cadouri.

Anahi a revenit în România pentru a patra oară şi este mulţumită că, de fiecare dată, este întâmpinată la concertele ei de mii de spectatori. „Sunt la a patra vizită în România, iar anul acesta am revenit pentru a doua oară. De fiecare dată mă reîntorc cu drag în România, datorită fanilor şi oamenilor care sunt foarte calzi, prietenoşi şi bine educaţi. Publicul român este incredibil! Le mulţumesc pentru tot sprijinul acordat. Am emoţii pentru concert şi, în acelaşi timp, am multe speranţe\", a declarat cântăreaţa. Vedeta din telenovela „Clase 406\" a menţionat că îşi va petrece Crăciunul, aşa cum se cuvine, alături de familie.