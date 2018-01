Analia Selis devine… personaj de desene animate

Artista de origine argentiniană, Analia Selis a devenit personaj de desene animate…pentru cel mai nou videoclip al ei. Clipul, realizat pentru piesa „Cachita”, de pe albumul „Aqui, mańana”, o prezintă pe Analia într-o postură total necunoscută de fanii săi, dar extrem de amuzantă: aceea de personaj caricaturizat. „Cachita este o melodie extrem de ritmată, o rumba din Puerto Rico foarte cunoscută şi îndrăgită în întreaga America Latină. Este o piesă foarte veselă, pe care vreau să o prezint şi publicului din România şi care reprezintă o invitaţie la dans pentru toţi cei care iubesc ritmurile latino”, a declarat artista.

Videoclipul este realizat în Argentina, de o echipă din Tucuman, oraşul unde s-a născut Analia. „Anul trecut, cînd am fost de Crăciun acasă, în Argentina, am pus la punct toate detaliile pentru acest clip. Ideea este una destul de simplă, dar am dorit să o prezentăm într-o manieră cît mai amuzantă şi originală. Aşa am ajuns la ideea unui videoclip realizat numai din desene animate, idee care nu a prea fost folosită pînă acum în România”, a mai spus Analia.

Povestea clipului porneşte de la versurile piesei, la fel de amuzante. Analia şi trupa ei de băieţi se află pe o insulă pustie, unde susţin un concert, iar lîngă scenă, un băiat, nu tocmai drăguţ, încearcă, să cucerească o fată frumoasă, o „cachita”. „Mi-am dorit foarte mult să fie altceva, să nu fie un clip foarte serios, mai ales că melodia este de vară, uşoară şi distractivă. Nu ştiam cum va arăta clipul şi nici cum voi arăta eu în el. Sînt foarte mulţumită de ceea ce a ieşit, mai ales că apărem cu toţii în videoclip, şi eu şi băieţii, aşa cum mergem împreună şi la concerte”, a mărturisit Analia Selis.