Analia Selis, vacanţă romantică în Insulele Canare

Săptămîna trecută, interpreta de origine argentiană, Analia Selis, şi-a serbat ziua de naştere, prilej cu care a primit un cadou extrem de romantic din partea soţului ei, Răzvan: o vacanţă de patru zile în Insulele Canare. Cel mai mult i-a plăcut Analiei faptul că, exact lîngă mare, există deşert cu adevărate dune de nisip. „Auzind foarte multe despre cît de uşor poţi să te deshidratezi în deşert, ne-am luat la noi mult prea mulţi litri de apă, aşa că am fost foarte obosiţi cărînd sticlele timp de două ore cît ne-am plimbat. De asemenea, dunele ne-au oferit destule surprize, unele foarte amuzante. În timp ce ne plimbam, ne-am întîlnit cu oameni care făceau plajă goi, crezînd că dunele îi feresc de alte priviri”, a mărturisit artista.

Cu toate că are o perioadă foarte încărcată, cu foarte multe concerte şi apariţii în emisiuni de televiziune pentru a vorbi despre cel mai recent clip al ei, realizat la piesa „Todo lo que tengo” de pe albumul „Aqui, mañana”, artista nu a putut refuza surpriza extrem de plăcută pe care i-a făcut-o soţul ei. „Răzvan îşi dorea foarte mult să ajung şi eu în Insulele Canare, mai ales că este una din zonele sale preferate. A fost o călătorie extrem de frumoasă, în primul rînd, pentru că am fost doar noi doi şi am putut să ne bucurăm din plin de prezenţa fiecăruia, dar şi pentru că în Argentina o excursie în Insulele Canare este considerat un noroc ce ţi se poate întîmpla o singură dată în viaţă”, a declarat artista.

Analia şi Răzvan au petrecut patru zile în Las Palmas, una dintre cele mai îndrăgite staţiuni de vară fiind încîntaţi de posibilităţile pe care insula le oferă turiştilor: „Este un loc foarte special, care are atît mare, plajă, cît şi deşert. Poţi, în acelaşi loc, să faci plajă, să mergi la teatru, să te plimbi prin deşert şi să faci patinaj pe gheaţă artificială. Sînt foarte multe restaurante bune, care se întind pe un kilometru întreg, în care se servesc multe feluri de peşte, fructe de mare şi specialităţi din Spania”, a mai spus interpreta. Cu toate că nu au plecat special pentru cumpărături, Analia a mărturisit că nu a rezistat tentaţiei de a face puţin shopping, mai ales că hainele erau de foarte bună calitate şi accesibile ca preţ.

Chiar dacă vacanţă a fost destul de scurtă, Analia este extrem de încîntată, mai ales că Razvan i-a mai pregătit un cadou de ziua ei: mama Analiei, care locuieşte în Argentina, va petrece mai bine de o lună în Romania.