Analiştii estimează că BNR va reduce dobânda cheie la 6,75%

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) va reduce, astăzi, pentru a doua oară de la începutul anului, cu 0,5 puncte procentuale rata dobânzii de politică monetară, de la 7,5%, la 7%, ca urmare a performanţei bune în procesul de dezinflaţie şi pentru stimularea creditării, apreciază analiştii. Opinie diferită faţă de restul analiştilor în privinţa reducerii dobânzii de politică monetară au analiştii ING Bank Romania, singurii care anticipează o reducere cu 0,75 puncte procentuale, la 6,75% pe an, nivel care ar reprezenta minimul istoric al ratei băncii centrale. O dobândă de 7% pe an a mai fost aplicată în perioada iunie - noiembrie 2007. „Având în vedere nivelul înalt al dobânzii reale, o reducere de 75 puncte de bază este mai potrivită pentru a atinge un nivel mai jos al ratei reale. O reducere de numai 50 de puncte de bază ar menţine nivelul actual al dobânzii reale, sau chiar l-ar mări, dacă avem în vedere că previziunile băncii centrale privind evoluţia inflaţiei sunt mult mai optimiste decât ale noastre”, a spus economistul şef al ING, Nicolaie Alexandru-Chidesciuc. Analiştii rămân rezervaţi în privinţa vreunei modificări a ratelor la rezervele minime obligatorii (RMO) constituite de băncii, deşi se aşteaptă la relaxări pe parcursul anului 2010. Dintre analiştii intervievaţi, numai economistul şef al BRD-Groupe Societe Generale, Florian Libocor, estimează că BNR ar putea decide scăderea rezervelor minime obligatorii la valută cu 5%, de la 25%, la 20% din pasivele cu maturitate sub doi ani. „În ceea ce priveşte RMO, reducerea ar fi oportună dată fiind intrarea în scurt timp a tranşelor trei şi patru de la Fondul Monetar Internaţional, ca urmare a deblocării programului de finanţare”, a declarat economistul şef al BRD. Niciun analist nu ia în calcul o menţinere a actualului nivel de dobândă sau o reducere cu mai puţin de 0,5 puncte procentuale a ratei de politică monetară. „Cred că se pune în discuţie cu cât va reduce BNR dobânda de politică monetară. Eu aş miza pe 0,5%. Motivul principal îl reprezintă încadrarea în termen foarte scurt, până în februarie, în culoarul ţintit de inflaţie, şi ca urmare a aprecierii monedei naţionale. În al doilea rând, respectarea acordului cu FMI şi CE permite relaxarea politicii monetare, fiind aproape sigur că vom primi tranşele a treia şi a patra. Nu în ultimul rând, trebuie avută în vedere încercarea de relaxare a creditării prin intermediul unor dobânzi în scădere”, a declarat economistul şef al Băncii Comerciale Române, Lucian Anghel.