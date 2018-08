Analize medicale, în mod abuziv! Cine intervine?

Președintele Asociației Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov Sandra Alexiu a declarat pentru AGERPRES că solicitările unităților de învățământ pentru efectuarea de analize medicale de către copii reprezintă un abuz.

"Noi nu înțepam copiii pentru ca vor directorii de grădiniță sau pentru ca nu știu ce mama speriată spune ca ea nu-l duce pe al ei până nu ii controlează pe toți ”, spune medicul de familie.

Nu în ultimul rând, ea spune că atunci când copilul urmează alt ciclu de învățământ, aceste acte trebuie sa fie eliberate de către medicul școlar.

“Eu înțeleg ca este prevazut în legislație ca la începutul fiecarui an școlar sau a unui ciclu de învățământ să existe niste documente, dar important este sa nu se abuzeze (…) sa nu transformam medicul de familie într-un eliberator de adeverințe care înainte de începerea școlii doua săptămâni nu mai face altceva. Noi trebuie să ne vedem în continuare pacienții și urgențele și sa vaccinam”, a spus Sandra Alexiu.

Ea a mai afirmat ca adeverinta medicala privind inscrierea in colectivitate se elibereaza de catre medicul de familie atunci cand copilul intra prima data intr-un ciclu de invatamant.

“Daca merge mai departe la un alt ciclu de invatamant, sigur ca adeverinta respectiva este eliberata de medicul colectivitatii. Daca avem un medic scolar si copilul intra in clasa a V-a, atunci medicul scolar la inceputul anului trebuie sa faca un examen medical. (…) In momentul in care se incepe un nou ciclul de invatamant aceste adeverinte si fise vin de la medicul colectivitatii”, a explicat medicul de familie.

Potrivit acesteia, acolo unde nu există medici școlari, mai ales in colectivitățile rurale, rolul medicului colectivității este luat de medicul de familie, dacă s-a facut un contract între primarie și medicii de familie din zonă.