Analize şi consultaţii gratuite în Mamaia

13:14:49 / 30 Decembrie 2013

durere in dreapta

Buna ziua,as dori o parere despre o durere in zona dreapta sub coaste.Am avut o hepatita A acum 3 ani si de atunci iau silimarina de 300mg,regim alimentar.Iau si tritace cu tertensif pentru o hipertensiune de citeva luni.Am facut analizele si eco ,totul pare ok,asta e si parerea medicului de familie dar am zic sa mai cer o parere.Simt o senzatie de durere doar cind ma rasucesc.va multumesc,rog pe email:budadorin@yahoo.com