Analizele medicale se plătesc... în funcţie de medic

Cabinetele medicale şi laboratoarele de analize au lucrat, zilele trecute, la foc continuu. Motivul? Părinţii au fost nevoiţi să le facă celor mici anumite controale înainte de începerea anului şcolar. Indiferent de tipul sau numărul de analize de care au avut nevoie, părinţii au fost taxaţi de fiecare dată. Preţurile au variat, în funcţie de specialitatea medicului căruia i s-au adresat, dar şi în funcţie de laboratorul de analize ales. „Am dat bani pentru fondul şcolii, am dat bani pentru fondul clasei, am cumpărat rechizite şi multe, multe alte lucruri. Acum a trebuit să mai dăm bani şi pe avizele medicale fără de care nu am fi fost primiţi la şcoală”, a declarat o mămică supărată. Potrivit autorităţilor, la momentul actual, singura plată suportată de stat este taxa pentru eliberarea avizului de intrare în colectivitate a elevilor de clasa întâi, dar exudatul faringian sau examenul coproparazitologic care însoţesc acest certificat clinic se plătesc de către părinţi. Oficial, asigurările nu decontează analizele care se cer copiilor pentru înscrierea la grădiniţă şi la şcoală.

UN TRUC Cu toate acestea, medicul de familie poate emite formularul de trimitere către specialist sau către laboratorul de analize medicale, cu antetul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS), menţionând o suspiciune de infecţie. Prin acest mic truc, investigaţiile devin „urgenţe“ şi sunt incluse în pachetul de servicii plătit de CJAS. Analizele recomandate copiilor înainte de intrarea în colectivitate au drept scop principal depistarea anumitor stări patologice în vederea prevenirii transmiterii bolilor contagioase. Pe lângă aceste avize necesare la intrarea în colectivitate, şi solicitarea avizului epidemiologic poate fi taxată. Totul depinde însă de categoria serviciilor, dacă sunt la cerere sau nu, dar şi aici depinde de medicul de familie prescriptor dacă se plăteşte sau nu. În prezent, aceste avize sunt taxate de mulţi medici cu câte 10 sau 15 lei. Alţii, în schimb, sunt de părere că elevii de clasa întâi trebuie să beneficieze de gratuitate la eliberarea avizului cu menţiunea „clinic sănătos“.