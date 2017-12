Anamaria Marinca, în topul celor mai bune interpretări pe 2008

Actriţa Anamaria Marinca s-a situat pe locul al doilea în topul celor mai bune roluri din 2008, realizat de publicaţia „The Telegraph”, secondîndu-l pe britanicul Daniel Day-Lewis. Interpretarea actriţei Anamaria Marinca din filmul „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\" s-a clasat imediat după cea a lui Daniel Day-Lewis din „Va curge sînge/ There Will Be Blood\". Pe locul al treilea în topul „The Telegraph” se clasează Laura Linney, cu interpretarea din „The Savages\", urmată de Ben Kingsley, cu rolul din „The Wackness\". Ben Kingsley figurează de două ori în topul cotidianului britanic, interpretarea sa din „Elegy\" fiind clasată pe locul al zecelea. Heath Ledger, în rolul Joker din „Cavalerul Negru\", s-a clasat doar pe poziţia a şaptea în topul ziarului britanic.

Anamaria Marinca a devenit cunoscută la nivel internaţional în urma unor roluri din filme precum „Sex Traffic\", de David Yates (2004), pentru care a primit premiul BAFTA, în 2005 şi mai ales „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\" de Cristian Mungiu (2007), cîştigător al premiului Palme d\'Or la Festivalul de la Cannes, anul trecut. Actriţa a obţinut un rol şi într-un film al lui Hans Christian Schmid, „Storm\", programat pentru lansare anul viitor. În toamna acestui an, a fost lansat filmul „Boogie\", de Radu Muntean, în care Marinca a putut fi văzută jucînd alături de Dragoş Bucur.