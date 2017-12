Anamaria Marinca, martor la Tribunalul de la Haga, în producţia „Sturm\"

Actriţa Anamaria Marinca a început, ieri, filmările pentru cel mai recent lungmetraj al regizorului german Hans-Christian Schmid, „Sturm/ Storm/ Furtuna\", care are un buget de circa 6,4 milioane de euro. Producţia internaţională, cu titlul provizoriu „Sturm/ Furtuna\", spune povestea lui Hannah, procuror al Tribunalului Penal Internaţional de la Haga, care instrumentează crimele de război din fosta Iugoslavie.

Scenariul filmului „Storm\" a fost scris de Bernd Lange şi Hans-Christian Schmid. Potrivit companiei lui Schmid, 23/5, filmările pentru această peliculă vor avea loc în Bosnia şi Herţegovina, Olanda, Germania şi Spania. Proiectul, care are un buget de 6,4 milioane de euro, din care 600.000 de euro sînt fonduri Eurimages, este o coproducţie 23/5, Zentropa Entertainments Berlin, Zentropa International Netherlands (Olanda) şi Zentropa Entertainments Danemarca. „Filmul vorbeşte de un procuror de la Tribunalul Penal Internaţional de la Haga pentru fosta Iugoslavie, care încearcă să convingă un martor să depună mărturie în faţa tribunalului\", a spus Schmid.

Hans-Christian Schmid a primit, pentru „Lichter\", premiul FIPRESCI în 2003, la Festivalul de Film de la Berlin, iar în 2006, la acelaşi festival, a fost nominalizat la Ursul de Aur pentru filmul „Recviem\", distins şi acesta cu premiul presei.

Rolul procurorului în „Sturm\" este jucat de Kerry Fox, cunoscută pentru prestaţia din „Intimitate\" (Patrice Chereau, 2001), iar Anamaria Marinca joacă rolul unei martore. Anamaria Marinca a devenit celebră pentru rolul Otilia din „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\" de Cristian Mungiu, film distins cu Palme d\'Or la Festivalul de la Cannes, anul trecut. Înainte de „4,3,2\", Marinca a deţinut mai multe roluri în producţii de televiziune, a cîştigat, în 2005, premiul BAFTA pentru rolul din producţia TV britanică „Sex Traffic\", a filmat în Marea Britanie pentru serialul „Hotel Babylon\", difuzat pe BBC One, iar în România, pentru filmul lui Francis Ford Coppola, „Tinereţe fără tinereţe/ Youth Without Youth\". Un alt proiect pentru care a lucrat în 2007 a fost o mini-serie TV realizată tot pentru BBC One, cu titlul „The Last Enemy\", filmată în Marea Britanie şi România. După „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\", Marinca a mai jucat în „Sleep with Me\" de Marc Jobst şi „The Countess\", în regia lui Julie Delpy. De asemenea, Marinca a jucat în cel mai recent film al lui Radu Muntean, „Boogie\".