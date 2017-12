Ananasul întăreşte sistemul imunitar

Ananasul conţine multă vitamina C, aşa că este ideal să fie consumat pentru sistemul imunitar. Vitamina C este principalul antioxidant solubil în apă, care protejează corpul împotriva radicalilor liberi care atacă celulele normale. Radicalii liberi ajută la construirea plăcii în artere, la ateroscleroză. În plus, vitamina C ajută sistemul imunitar să lupte împotriva unor boli precum gripă sau răceală. De asemenea, ananasul este o sursă excelentă de mangan, co-factor pentru un număr mare de enzime importante în producerea energiei şi în protecţia antioxidantă.