Ananasul, scut împotriva bolilor

12:12:44 / 06 Februarie 2014

OPC-ule, DSP-ule unde sunteti si ce faceti?

Mai bine mancam fructe si legume decat orice alt produs animal ca acelea sunt groaznice. Sunt extraordinar de sarate , de la paine(care contine sare) la salamuri (care-s potroaca), cascaval, icre, branza, sunca, conserve, etc. Nici macar cele comercializate sub licenta marilor hipermarcheturi gen Real, Cora, Carfour sunt de nemancat. Acelasi lucru este valabil si la produsele care contin zahar. Cozonacul, o felie daca mananci iti vine sa vomiti de la cat zahar are in el- pe langa cele 3 sau 4 E-uri pe care le contine. Au spus la stirile de la radio ca o cutie de suc contine 8 linguri de zahar>