Ananasul, un bun detoxifiant

Ananasul, excelentă sursă de vitamina C, ar trebui să facă parte din dieta noastră zilnică, graţie abundenţei de nutrienţi, care ajută atât oasele, cât şi sistemul nervos. Slab din punct de vedere caloric, fără grăsimi, ananasul conţine o sumedenie de vitamine şi minerale, conform Suite101.com. O singură ceşcuţă de cuburi de ananas conţine aproape jumătate din cantitatea zilnică recomandată de vitamina C, întărind sistemul imunitar, ajutând în lupta cu răceala şi infecţiile şi protejând organismul de acţiunea nocivă a radicalilor liberi. Tot ananasul este bogat în mangan, o porţie (o ceşcuţă) conţinând mai mult decât cantitatea zilnică recomandată de mangan, ceea ce înseamnă că oasele vor rămâne sănătoase, nivelul zahărului din sânge va rămâne constant, iar organismul va avea parte de energie. Ca majoritatea fructelor, ananasul este o bună sursă de fibre. Acestea nu numai că ajută digestia, însă reduc şi riscul de boli de inimă şi diabet, ajutând şi în lupta cu kilogramele. Cuprul conţinut de fruct joacă un rol-cheie în sănătatea oaselor, cercetările arătând că cei care au o dietă bogată în cupru se confruntă mai puţin cu pierderea densităţii osoase, având şi un risc mai mic de osteoporoză. Tot ananasul este o sursă excelentă de vitamina B1, pe care organismul o foloseşte pentru a obţine energie, fiind importantă şi menţinerea sănătăţii cardiovasculare şi a funcţionării sistemului nervos. În plus, luat sub formă de supliment, ananasul ajută digestia şi acţionează ca şi un antiinflamator natural.