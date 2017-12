Anastacia a donat unei fundaţii anticancer onorariul de la o emisiune TV

Cântăreaţa americană Anastacia, învingătoare de două ori în lupta cu cancerul, a donat unei fundaţii de caritate care luptă împotriva acestei maladii întregul onorariu pe care l-a primit pentru participarea în emisiunea de televiziune britanică ”Strictly Come Dancing”, informează contactmusic.com.

Anastacia a fost diagonisticată cu cancer în 2003 și, după ce a învins boala într-o primă fază, cancerul mamar a revenit în 2013, într-o formă mult mai agresivă. În 2014, Anastacia a anunţat că s-a vindecat din nou de cancer, însă a fost nevoită să suporte o mastectomie dublă. În prezent, în timp ce se pregăteşte să participe la „Strictly Come Dancing“, o emisiune-concurs extrem de populară în Marea Britanie, celebra cântăreaţă a anunţat că şi-a donat întregul onorariu primit pentru participarea în acest show TV unei fundaţii de caritate care sprijină persoanele diagnosticate cu cancer. ”Vreau să dăruiesc cât de mult voi putea şi vreau să le sprijin pe toate acele femei care luptă împotriva cancerului, vreau să donez pentru proiectele ce încearcă să găsească un leac împotriva cancerului”, a declarat artista în vârstă de 47 de ani, pentru BBC. Anastacia îi încurajează, de asemenea, pe toţi prietenii şi fanii ei să doneze pentru această cauză nobilă. Vedeta nu a dezvăluit însă onorariul pe care l-a primit pentru participarea la emisiune şi nici numele organizaţiei de caritate care va beneficia de aceste donaţii. Al 14-lea sezon al emisiunii „Strictly Come Dancing“ va debuta sâmbătă seară. În acest sezon, printre concurenţi se află, alături de Anastacia, cântăreţii Will Young şi Louise Redknapp, modelul Daisy Lowe, actorul Danny Mac şi prezentatoarea TV Laura Whitmore.

Anastacia Lyn Newkirk, născută pe 17 septembrie 1968, a debutat în 1999, cu single-ul ”I'm Outta Love” de pe albumul ”Not That Kind”, care i-a adus celebritatea. A lansat numeroase piese de mare succes, precum ”Paid My Dues”, ”Left Outside Alone”, ”Sick and Tired”. Albumele ei s-au vândut în peste 40 de milioane de copii pe plan mondial.