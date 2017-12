ANAT anunță că litoralul bulgăresc este destinație sigură!?

22:15:47 / 26 Iunie 2014

Pe intelesul autorului articolului

Ca sa fiu inteles stimata Doamna Adriana Mihai. Martorul unor evenimente, de orice natura, omul incearca sa si le explice pentru a putea fii capabil de a prezice desfasurarea lor ulterioara, in vederea, bineinteles, a luarii celor mai bune decizii pentru sine. Pentru cine? Pentru sine! Va aduceti, desigur aminte celebrul dialog dintre cei doi monstri sacri ai ecranului nostru, nu?! Ok. Pusi in fata unor evenimente a caror desfasuarre rapida a luat prin suprindere, indivizii nostri, acestia au privit cauzele evenimentului in mod eronat, iar cauzele imaginate de ei , in acele momente, sunt cu totul altele decat cele reale. Se cauta vinovati, se reinterpreteaza evenimentele, desigur, in favoarea lor, viteza de reactie fiind pusa in plan secund.