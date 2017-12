ANAT recomandă turiştilor să călătorească în continuare în Grecia

Turbulenţele sociale din Grecia par să afecteze cel mai important motor al economiei de pe tărâmul zeilor: turismul. De aceea, grecii încearcă cu disperare să-şi refacă imaginea ştirbită de manifestările violente. În acest sens, în urma discuţiilor cu partenerii din Grecia, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) din România recomandă celor care doresc să aleagă vacanţe în Grecia în acest an să continue să călătorească în această ţară. „În prezent, situaţia din Grecia este foarte bună, nu sunt probleme, traficul turistic se desfăşoară în condiţii bune. Situaţia din Grecia a fost relatată de mass media, în ultimele săptămâni, mai mult decât de obicei, deşi problemele în cauză sunt mai vechi. Grecia se confruntǎ cu un deficit bugetar de 13% la sfârşitul anului trecut, şomaj de peste 10%, dar şi cu turbulenţe sociale”, a spus purtătorul de cuvânt al ANAT, Traian Bădulescu. El susţine că violenţele din Grecia nu vor afecta turiştii români atât timp cât vor fi evitate zonele de conflict din oraşele mari precum Atena sau Salonic. „Chiar dacă există probleme economice, Grecia nu va înregistra o scădere spectaculoasă ca număr de turişti dinspre piaţa românească, având în vedere că vorbim despre o ţară sigură, cu oameni primitori, ospitalieri. Semnalele pe care le primim din partea touroperatorilor greci arată că se preconizează încetarea grevelor din transport în timpul sezonului estival, întrucât Grecia trăieşte din turism, industrie cu un aport de peste 20% la PIB”, a adăugat Bădulescu. El a mai spus că touroperatorii români au contractat zboruri charter către insulele greceşti, care vor începe cu precădere din luna iunie. Totodată, ANAT estimează că plajele din Halkidiki sau din Paralia - Katerini - unde se ajunge cu automobilul sau cu autocarul - vor fi, din nou, asaltate de turiştii români. „Considerăm ca Halkidiki are toate şansele de a rămâne şi în acest an regiunea numărul unu în topul preferinţelor turiştilor români care pleacă din ţară, iar Creta, Rhodos, Zakynthos sau Corfu, principalele insule alese de turişti”, a spus purtătorul de cuvânt al ANAT.