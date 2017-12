ANAT speră ca numărul turiştilor care vin pe litoral să se menţină la nivelul lui 2008

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Corina Martin, a declarat că, pentru 2009, speră într-o stagnare a numărului de turişti pe litoral faţă de anul trecut. Ea a afirmat că, în 2008, pe litoral au fost circa 1,3 milioane de turişti români şi circa 60.000 de turişti străini. „Sper ca numărul românilor care vin la mare în acest an să se menţină. Pe outgoing, însă se înregistrează scăderi pe Bulgaria, stagnări pe Grecia, Spania şi Tunisia şi uşoare creşteri pe Turcia, destinaţie care se vinde în acest an foarte bine. Numărul românilor care pleacă în străinătate în acest an s-ar pute reduce însă cu 10 - 15 procente, situîndu-se astfel la nivelul lui 2007”, a declarat Corina Martin. Potrivit ANAT, în acest an, hotelierii de pe litoralul românesc oferă o serie de servicii noi care sînt incluse în pachete promoţionale, cum ar fi posibilitatea de a plăti cinci nopţi de cazare pentru a primi şapte, accesul gratuit la piscină şi la şezlongurile de la piscină şi de pe plajă, gratuitate la cazare pentru un copil sub 12 ani al fiecărei familii care vine la mare.