Anathema revine în România!

O trupă internaţională care nu mai are nevoie de nicio prezentare, a cântat de multe ori în ţară, la Sibiu, Timişoara şi Bucureşti şi prezintă un amestec din cele mai fine sunete atmosferice, metal, doom şi progressive rock, Anathema, va reveni în România în cursul acestei luni. Faimoasa formaţie britanică va concerta pe data de 19 noiembrie, la Arenele Romane din capitală, cu prilejul promovării celui mai recent disc al său, „We’re Here Because We’re Here”. Materialul, aşteptat deja de şapte ani, va fi prezentat în cadrul unui show excepţional.

Titlul albumului amintit este inspirat de un cântec auzit pentru prima dată în tranşeele Aliaţilor din Primul Război Mondial. Interpretat pe melodia poemului tradiţional scoţian „Auld Lang Syne”, acesta a devenit o încurajare pentru toţi cei care îndurau ororile războiului. „Ideea din spatele acelor cuvinte şi întrebările profunde care s-au născut aproape instantaneu ne-au impresionat pe toţi. Astfel, am împrumutat această sintagmă pentru a reflecta spiritul şi legătura care există între cei şase membri ai trupei”, a declarat Vincent Cavanagh, liderul formaţiei.

Concertul Anathema din capitală va începe la ora 19.00, cu o trupă de deschidere. Biletele pot fi achiziţionate la preţul de 70 lei, până pe 9 noiembrie, 85 lei, în perioada 10 -18 noiembrie şi 90 lei, în ziua spectacolului, din reţeaua magazinelor Diverta, Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas sau online, de pe eventim.ro şi myticket.ro.