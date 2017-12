Anca Badiu revine cu un album solo

După ce s-a despărţit de trupa "Class", formaţie consacrată în show-biz-ul autohton, Anca Badiu a intrat într-un con de umbră. La începutul anului 2007, artista se pregăteşte să revină în forţă pe piaţa muzicală, de această dată ca artist solo. Frumoasa roşcată a luat o pauză de şase luni, dar în acest timp a lucrat intens, pregătindu-şi revenirea. "Chiar dacă nu am apărut nicăieri în ultimele şase luni, sper că am realizat ceva. În tot acest timp am lucrat la primul meu album solo, care sper să fie pe gustul publicului larg", a mărturisit Anca.

Interpreta a filmat, deja, şi un clip la primul extras pe single al noului material discografic, care va fi unul îndrăzneţ şi futurist, beneficiind de animaţie 3D. "Voi reveni în atenţia publicului cu lucruri originale şi frumoase. Am lucrat cu nume consacrate ale muzicii româneşti, Bobi de la < Voltaj >, Ionuţ Radu, fostul solist al trupei < Praf în ochi >, Ovidiu Stănescu, Bogdan Popoiag şi mulţi alţii. Sper ca primul meu album solo să fie apreciat", a mai spus Anca Badiu.