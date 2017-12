Anca Parghel a realizat un album de muzică house

Cunoscută ca interpretă de muzică de jazz, Anca Parghel a înregistrat un album de muzică house&clubbing. Artista a spus că a realizat un disc pe care se regăsesc piese într-un stil complet diferit de ceea ce a făcut pînă acum, o muzică house&clubbing, pentru care se vor face şi nişte videoclipuri deosebite.

După 30 de ani de activitate muzicală, următorul pas pentru Anca Parghel este să realizeze un film, în prezent artista lucrînd la terminarea unei cărţi. „Lucrez, în acelaşi timp, la nişte perle de film cu actorul Adrian Păduraru”, a precizat artista. De asemenea, cîntăreaţa a spus că muzica etno-jazz inspirată din folclorul românesc este foarte apreciată în străinătate. „Probabil că muzica noastră are ceva vigoare, are culoare, are ritm şi o forţă de viaţă şi o putere intrinsecă pe care nu o auzim şi nu o simţim în alte muzici”, a concluzionat Parghel.