Anca Serea nu mai vrea alţi copii

Fostul fotomodel Anca Serea, partenera de viaţă a producătorului muzical Adrian Sînă, a adus pe lume, anul acesta, cel de-al patrulea copil şi mărturiseşte că nu mai are de gând să mai aibă încă un moştenitor. „Nu mă mai gândesc să fac un alt copil, nici prin cap nu-mi trece, pentru că am destui. Mulţumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoşi. Dar îmi ocupă mult timp, sunt epuizată. Nu ştii după care să te uiţi, după care să alergi”, a declarat Anca Serea. Bruneta în vârstă de 33 de ani are doi copii cu Adrian Sînă şi încă doi dintr-o căsnicie anterioară, în urma căreia a rămas văduvă la 28 de ani.