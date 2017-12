Anchetă a Poliţiei Gorj în cazul morţii la naştere a unui bebeluş

Poliţiştii gorjeni fac cercetări într-un caz privind moartea la naştere a unui bebeluş, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, după ce tatăl copilului a depus o plângere în acest sens, susţinând că este vorba despre „o dovadă clară de incompetenţă". Conform purtătorului de cuvânt al IPJ Gorj, Romina Dochian, ancheta este efectuată sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Cătălin Mogoş, tatăl bebeluşului, a declarat, pentru Mediafax, că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, s-a produs decesul copilului pe care îl aştepta de opt ani, moartea având loc în condiţiile în care, până acum, toate analizele medicale arătau că fătul a evoluat normal şi că era sănătos. „Doctorul care s-a ocupat de caz mi-a omorât copilul. Până am venit la spital, am plătit din buzunarul nostru analize şi ecografii ca să ne asigurăm că totul este în regulă şi toţi medicii ne-au asigurat că sarcina a evoluat bine. Aici, nimeni nu a făcut însă nimic. La ora 22.00 au venit şi ne-au spus doar că a murit copilul, dar fără să ne spună şi de ce. Nu se poate aşa ceva, e o dovadă clară de incompetenţă", a declarat Cătălin Mogoş. Acesta susţine că soţia sa, în vârstă de 30 de ani, nu a fost supusă unei intervenţii de naştere prin cezariană mai devreme şi, în aceste condiţii, medicii au intervenit prea târziu, deşi lui îi spuneau că nu sunt probleme. Bărbatul a anunţat Poliţia în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică şi a depus o plângere, solicitând deschiderea unei anchete. Medicul care s-a ocupat de naşterea respectivă, dr. Viorică Tabacu, a menţionat că nu face nicio declaraţie de presă cu privire la cele întâmplate. El a precizat că doar purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare va comunica informaţii pe această temă. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, Maria Gridan, a declarat că astăzi va fi declanşată o anchetă administrativă pentru a se afla ce s-a întâmplat în legătură cu acest caz. „Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu nu va proteja şi nu va acoperi nicio abatere de la conduita medicală, de la etica medicală şi de la lege", a declarat Gridan. Trupul neînsufleţit al bebeluşului a fost depus la Serviciul de Medicină Legală Gorj, astăzi urmând să fie efectuată şi necropsia, rezultatele fiind trimise apoi poliţiştilor care fac cercetări în acest caz.