Anchetă de proporții la Departamentul de Intervenţii în Situaţii de Urgenţă!

13:23:28 / 18 Decembrie 2014

@ Urban

Am mai citit un comntariu de-al tau pe tema asta, cred ca ieri, si consideram ca e mai putin probabil sa se fi intimplat lucrurile in acest fel. Dar, mai tirziu, am aflat ca elicopterul, dupa ce a lasat pacienta la spitalul din Constanta, a plecat la Kogo unde s-a alimentat ( !), apoi a plecat spre Tuzla. Or drumul spre Tuzla nu implica survolarea Siutghiolului. Imi pare rau ca am ajuns la concluzia ca nenorocirea asta a fost produsa nu atit de faptul ca s-au abatut de la drum cit de “talentele” in manevrarea elicopterului. Asa cum sunt “talente” pe sosele care merg cu peste 100 km/ora in oras si ucid oameni, la fel se pare ca sunt si in aer. Am vazut la TV un vecin de-al pilotului care spunea ca frecvent pilotul, cind pleca in misiune se rotea de citeva ori deasupra locuintei lui si el (vecinul) i-a spus sa nu se mai lase asa jos pt. ca îi afecteaza (curentul produs de elice) florile.