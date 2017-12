Ancheta DNA în dosarul OUG 13, încălcare a separației puterilor în stat?

00:53:00 / 25 Februarie 2017

adica O.U.G 13

M-a facut sa am si eu parerea mea, ca un om normal:tu,dupa ce eu te votez,ma iei de idiot si repede de tot iti pui in aplicare planul sa scapi de "cercetari la parchet si d.n.a" direct,dand o "lege pentru voi".de fapt tu stiai ca s-ar putea sa capeti bratari de inox si cauti sa dai dracu toata munca alora de va ancheteaza,sa scapati basma curata dupa ce toti din gasca aia sunteti mai bogati decat Cressus.Presedintele sare si va prinde in "spot-ul de lumina",cu "pantalonii in vine",sa se vada tot,dupa care eu ma prind si va huidui ca pe niste delicventi vreo saptamana,iar "voi trageti de trompa elefanzelul inapoi".Pai ba voi chiar credeati ca procurorii aia n-or sa va urmareasca,dupa ce era sa le aruncati la gunoi toata munca?Adica de-aia D.N.A umbla" in curtea circului sa vada de unde vine elefantelul".Asa sta treaba,d-lor "crescatori de elefantzei".Multa sanatate va dorim si succes la inerviul din sediul D.N.A.