Anchetă după ce o femeie supusă unei operaţii de reducere a stomacului a murit

Colegiul Medicilor Arad a început o anchetă în cazul unei femei din Sibiu care a murit după o operaţie de reducere a stomacului făcută la o clinică privată din Arad, familia acesteia acuzând medicul care a făcut intervenţia de malpraxis. Femeia, de 45 de ani, a murit, în noaptea de luni spre marţi, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, după o operaţie de reducere a stomacului suferită la Arad. Colegiul Medicilor din Arad s-a sesizat în acest caz. ”Noi, Colegiul Medicilor din Arad, ne-am sesizat şi, în urma unei cercetări preliminare, am constatat că este vorba despre un medic din judeţul Bihor, care vine şi face aceste intervenţii la clinica din Arad, urmând ca în acest caz să sesizăm Colegiul Medicilor din Bihor şi să furnizăm toate informaţiile pentru ancheta Colegiului Medicilor de acolo. Medicul opera legal, era anunţat în Arad că face intervenţii de acest gen, era anunţat la noi, la Colegiul Medicilor Arad, doar că este membru al Colegiului din Oradea”, a declarat preşedintele Colegiului Medicilor din Arad, dr. Titus Ududec. Familia femeii acuză medicul de la clinica privată din Arad care a operat-o de malpraxis. ”Ultima dată am vorbit cu ea înainte de a intra în comă (luni - n.r.) şi mi-a spus că şi-ar dori foarte mult să scape, dar crede că nu mai poate, respira tot mai greu. Eu spun că toată vina a fost a doctorului de la Arad, care nu i-a acordat medicaţia necesară după operaţie. Doctorul i-a spus că nu sunt riscuri, i-a spus că 100% va fi o operaţie cu succes, deşi ea avea un picior unde circulaţia era zero, avea un ulcer varicos. L-a întrebat pe doctor dacă e posibil să fie riscuri. Luni dimineaţa s-a internat, marţi dimineaţa a operat-o şi joi dimineaţa a externat-o. A început să se simtă rău de pe drum de la Arad spre Sibiu. Ea a sperat că va fi bine, a vorbit cu doctorul la telefon, a luat calmante, dar sâmbătă, pe 30 iulie, a chemat Salvarea şi a adus-o aici la spital la Sibiu şi a fost direct operată”, a declarat verişoara femeii, Codruţa Oprean. La rândul său, tatăl femeii crede că medicul din Arad "nu şi-a făcut meseria cum trebuie”. ”Eu zic că doctorul de la Arad nu s-a ocupat de ea, nu ştiu ce analize i-a făcut, că a chemat-o luni, iar marţi dimineaţa a şi operat-o. Au avut interes numai banii. Doctorul a zis că a făcut tot ce a putut, dar nu e adevărat. Nu şi-a făcut datoria cum trebuia. Vreau dreptate şi să plătească, dar nu e destul cu plata, că e viaţa fiicei mele care a murit”, a declarat, la rândul său, Petru Răcean, tatăl femeii. Femeia din Sibiu lucra de mai mulţi ani în Germania, ca menajeră, ea fiind cea care sprijinea financiar familia din Sibiu, unde mai avea o soră bolnavă. În ultimul timp se îngrăşase foarte mult şi luase decizia să se opereze. Şeful Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, Constantin Roşca, a declarat că femeia a ajuns în UPU cu "peritonită secundară unei rezecţii gastrice”. ”Pacienta a ajuns la finalul lunii trecute cu o stare de peritonită secundară unei rezecţii gastrice efectuate în Arad. Din păcate, pe fondul durerii, pe fondul sindromului febril s-a impus o internare de urgenţă pe secţia chirurgicală pentru a fi reevaluată, s-a reintervenit chirurgical şi s-a continuat tratamentul. Peritonita impune o gravitate severă pentru că riscurile sunt majore, nedrenată la timp, neintervenit chirurgical la timp se ajunge la decesul pacientului”, a spus Constantin Roşca. Întrebat dacă operaţia a fost făcută corect sau nu, Roşca a spus că este greu de precizat, dar că la Spitalul din Sibiu femeia a ajuns cu semne de infecţie în cavitatea abdominală.

Medicul Viorel Dejeu, care a făcut operaţia, a declarat corespondentului Mediafax că nu îşi reproşează nimic, că pacienţii sunt informaţi despre riscuri înaintea intervenţiei şi semnează un acord. Potrivit acestuia, femeia a refuzat să se întoarcă la Arad sau să se adreseze unui alte unităţi, pentru că "nu putea să accepte ideea că dânsa chiar poate să facă această complicaţie". Medicul a adăugat că acesta este primul caz în care un pacient al său moare după operaţie şi că este pregătit să coopereze cu Colegiul Medicilor.